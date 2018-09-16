(Görüntülü) Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli su götürme projesi

Arif KARAKAŞ/GEVAŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası\'na Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü altında çekilecek olan tatlı su hattının boru batırma işlemi için tören düzenlendi. Törenin ardından tatlı su hattı projesini yürüten firma, adaya taşınacak olan boru hattını Van Gölüne daldırarak ilk çalışmaları başlattı. VASKİ Genel Müdürü Tekataş, su götürme projesinin Kıbrıs modeline benzediğini ifade etti.



Gevaş ilçesindeki Ermenilere ait Surp Haç Kilisesi\'nin bulunduğu tarihi Akdamar Adası\'na göl altından su götürmek için Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından içme suyu hattı proje hazırlandı. Temmuz ayında, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adada Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firma yetkilileri arasında imza töreni yapıldı. İlçedeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağından adaya taşınacak suyun boru batırma işlemine bugün düzenlenen törenle başlandı.



Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Pınarbaşı\'ndan getirilen su ile Akdamar Adası\'nın yanı sıra sahilde yer alan villaların ve Dokuzağaç Mahallesi\'nin de suya kavuşacağını belirtti. Tekataş, \"Bu projenin toplam 4 kilometrelik hattı, Van Gölü\'nün altından Akdamar Adası\'na su götürülme projesi şeklindedir. Bu projeye 25 Mayıs’ta başladık ve toplam 5 milyonluk toplam bedeli olan bir yatırımdır. Projemizin bitiş tarihi olarak 2019 Kasım ayını hedefliyoruz. 125\'lik, 25 atü çapında borularla suyu götürüyoruz. Daldırma şeklimiz toplam 600 adet ve ortalama 80 kilogram ağırlığında beton bloklarla daldırma işlemini gerçekleştireceğiz.\" dedi.



KIBRIS MODELİ SU TAŞIMA PROJESİ



VASKİ Genel Müdürü Tekataş, Akdamar Adası\'na su götürme projesinin Kıbrıs modeline benzediğini ifade ederek, \"Adaya su götürme projesi ile ilgili Akdamar’da 20 metreküplük bir depo yapılacak. Adaya yine tarihi görünümlü 5 çeşme yapmayı planlıyoruz. Bu tarafta ve Akdamar\'daki girişte 20 metrelik kısımları tıraş ederek, ağırlıkları gömme yapacağız. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun ve aksamaya mahal vermeyeceğiz. Bu proje tamamen VASKİ mühendislerine aittir. Kendilerini tebrik ediyorum. Türkiye\'de Kıbrıs modelinden sonra ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriliyor. Gururla söylüyorum ki; bunu VASKİ personeli gerçekleştirdi. Tamamen Van\'dan ve VASKİ\'den çıkmış bir proje olacak\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından boruların suya bırakılması için kurdele kesimi yapıldı. Programa VASKİ ve ilgili yüklenici firma yetkilileri katıldı.