(Görüntülü) AK Parti'nin Van adayına havalimanında coşkulu karşılama

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - AK Parti\'den yerel seçim için Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Van Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Necdet Takva, Ferit Melen Havalimanı\'nda coşkuyla karşılandı. Beşyol Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuşan Takva, \"İl başkanımızın bana taktığı rozeti inşallah 31 Mart akşamı saat 17.00\'den sonra çıkaracağım. Bunu siz, bu kent çıkaracak\" dedi.



Ankara\'dan uçakla Van\'a gelen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva, Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve partililer tarafından Ferit Melen Havalimanı\'nda karşılandı. Buradan parti otobüsüyle Beşyol Meydanı\'na geçen Necdet Takva ve vekiller, mitinge katıldı. Mitingde konuşan Takva, 31 Mart akşamı parti rozetini çıkaracağını ve belediyeyi yönetirken, herkese eşit olacağını söyledi. Takva, \"Bilinen klasik siyasetçilerden olmayacağız. Bizden öncekilerinin yapamadıklarını nakarat haline getirip, yapılamayanlar üzerinden boş laf üretmeyeceğiz. Yalan asla konuşmayacağız, boş vaatler vermeyeceğiz. Boş bahanelere sığınmayacağız. Bunlar benim size vereceğim sözler. Bu ülkenin en iyi belediyesini ve hizmet üreten kurumlarını yaratacağız\" diye konuştu.



Necdet Takva, konuşmasının ardından partililerle toplantı yapmak üzere AK Parti Van İl Başkanlığı\'na geçti.