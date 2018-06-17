T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ak Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar devam ediyor (3)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için alana girişler devam ediyor

17 Haziran 2018 19:32

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenecek AK Parti\'nin \"Büyük İstanbul Mitingi\" için alana girişler devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren kurulan arama noktalarına gelenler, üstleri arandıktan sonra alana giriş yapıyor. Alana girişlerde görevliler tarafından yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtılıyor. Öte yandan Anadolu Yakası\'ndan miting için kalkan tekneler Yenikapı\'ya ulaşmaya başladı. Bayraklarla donatılan teknelerle alana gelenler, miting için yerlerini alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera MehmetDHA Yenikapı Miting AlanıAK PartiMitingi"AlanaTürkAnadolu YakasıYenikapıBayraklarla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24