(Görüntülü) AK Partili Turan: Atatürk hayatta olsa, kongreye girse CHP'de kazanamaz

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisi falan değil. Atatürk hayatta olsa, kongreye girse CHP\'de kazanamaz\" dedi. AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Çanakkale milletvekili adayları, eski milletvekilleri, STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. \'ATATÜRK HAYATTA OLSA, CHP\'DE KAZANAMAZ\' Bayramlaşma programında partililere hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ve HDP\'yi eleştirdi. Bülent Turan, şöyle konuştu: \"Eski yıllarda Atatürk\'ün partisi, hâlâ Atatürk\'ün partisi iken, Anıtkabir\'den kampanya başlardı. Şimdi, Edirne\'de Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinden kampanya başlattılar. Yazıklar olsun. 90 yıllık Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisinin geldiği yer, Selahattin Demirtaş kardeşten başka bir şey olmadı. 3 gün önce bir Grup Başkanvekili, izlemişsinizdir; \'Biz ikinci tura kalacağız. Kaldığımız zaman Selahattin Demirtaş\'a da başkan yardımcılığı da teklif edeceğiz\' dedi. Kim dedi; \'Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisi\' dedi. Çanakkaleliler, bir daha söylüyorum, aklınızı başınıza alın. Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz, Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisi falan değil. Değil kardeşim. İddia ediyorum, Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa, Afrin operasyonunun yanında mı olurdu, \'Afrin\'de ne işin var?\' diyenin mi yanında mı olurdu? Fırat Kalkanı\'nın yanında mı olurdu, \'Boyundan büyük işe kalkma\' diyenin mi yanında olurdu? Arkadaşlar, bu parti CHP\'nin partisi değil. Mustafa Kemal\'in partisi bu değil. Bir iddiada daha bulunuyorum; Atatürk hayatta olsa, kongreye girse CHP\'de kazanamaz. Bu parti CHP değil, Atatürk\'ün kurduğu parti değil. İstanbul İl Başkanlığı\'nın tweet\'lerini gördünüz. Ermeni soykırımını tanıyan, her türlü eylemi öven, \'Ramazan\'da bayram mı olur\' diyen, milletin değerlerini aşağılayan, \'Cenazede ezan var, şehitte ezan var, yeter artık\' diyen adamların listede olduğu parti mi CHP, bu değil. Kendinizi kandırmayın. \'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olur\' diyen Atatürk\'ün kendisi AK Parti\'de olur kardeşim. Ama \'Milli egemenlik FETÖ\'nün olsun, darbecinin olsun\' diyen, orada olur kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum. Sakın ha yanlış yapmayın. Atatürk\'ün hatırası baş tacı.\" Turan, konuşmasının devamında, \"Bu dağlarda, Çanakkale\'de savaşan o kahramanın ne yaptığını biz biliyoruz. \'Bu ülke bağımsız olsun\' diye kavga etti, \'ayağa kalksın\' diye kavga etti. Bugün bağımsızlığı Muharrem İnce mi, Tayyip Erdoğan mı temsil ediyor; iyi bakmak lazım. Bugün bağımsızlığı 10 tane adaya gitmişler, 10\'u da kabul etmemiş \'Sana kalmışız\' denenler mi, yoksa başından beri MHP\'yle AK Parti\'nin bu milli mücadele aday gösterdiği Tayyip Erdoğan mı? Çok net; bu ülkede kavga \'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun\' diyenlerle \'Hayır arkadaşım biz Avrupa\'yla anlaşalım, FETÖ\'yle anlaşalım, her şeyi yapalım, usulen iş birliği tutalım\' diyenler arasındadır. Biz istiyoruz ki, bu millet kendi egemenliğine sahip çıksın. Bu millet kendi geleceğini kendi belirlesin\" dedi. \'SEÇİM MEYDANLARI, SAVAŞ MEYDANI DEĞİLDİR\' Dün Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesindeki olaylara da değinen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları kaydetti: \"Seçim yarıştır, rekabettir. Yarışırız, polemik yaparız. Kampanyada bunlar olur. Ama el sıkmamak, kavga etmek, hele ki şiddet, hele ki silah asla kimsenin kabul edemeyeceği bir şeydir. Çanakkale meydanından, şehitler diyarından haykırıyorum; siyasete şiddet bulaştıranlar, bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Yargımız gereğini yapacak. Kimin bu konuda ne dahli varsa hesabını soracaktır. İnşallah bir daha böyle bir mesele yaşanmaz. PKK dağda istediğini elde edemeyince, terör örgütü güvenlik güçlerimiz karşısında hiçbir şey yapamaz hale gelince, şehirde bunu yapmaya başladı. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Seçim meydanları savaş meydanı değildir. Hâlâ seçim meydanını savaş meydanı zanneden, gören varsa seçim akşamı hesabını bu halktan görecektir. O tokadı öyle bir vuracağız ki, bir daha demokratik imkanlar neymiş, teröre destek neymiş iyi öğrenmesi lazım. Sonuç olarak siyasette asla şiddete izin vermeyeceğiz. Ben Suruç\'ta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle bir şey olmamasını ümit ediyorum.\" Turan, konuşmasının ardından partililerin ve vatandaşların Ramazan Bayramı\'nı kutladı.