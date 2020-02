(Görüntülü) AK Partili Taş Muratpaşa'yı kazanmaya çok yakınız

Hasan DEMİRBAŞ- İsmail ÖRS ANTALYA) AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi\'ni kazanmaya yakın olduklarını belirterek, Muratpaşa kimsenin çiftliği ve tapulu malı değil dedi. Taş, Muratpaşa\'da sosyal demokratların oyunu alabilecek 5-6 ismin ön plana çıkmaya başladığını söyledi. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, başkan yardımcıları Ayhan Ateş ve Mustafa Atılgan ile Büyükşehir Belediyesi\'nin Düdenpark\'ta işlettiği tesislerde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Taş, cumartesi günü Ankara\'da partilerinin genel kurulu olacağını kaydetti. Genel kurul için Ankara\'ya 2 bin 500 kişinin gideceğini anlatan Taş, Bizim kongrelerimizde sandalyeler havada uçuşmaz. Her kongremiz, yenilenme ve tazelenme havasında oldu. Türkiye ve Antalya için kaybedecek vaktimiz yok. 2001\'den beri Türkiye\'de bazı şeyler değişmeye başladı. Bunu Antalya da hissetti. Göreve geldiğimizde hemen Alanya, Korkuteli ve Kemer yolunu tamamladık. Hizmetlerimizi milletimiz yanımızda durduğu için yapabildik. Antalya\'da yüzde 21 ile başladığımız oy oranı yüzde 35\'e ulaştı. Çünkü ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Kimseyi kandırmadık dedi. \'19 BELEDİYEYE TALİBİZ\' Antalya\'da birinci parti olduklarını dile getiren İbrahim Ethem Taş, yüzde 34 oranında tabana sahip olduklarını anlattı. Taş, Dışişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı\'nın Antalyalı olmasının kenti şanslı hale getirdiğini söyledi. Belediyelerin ve hükümetin projelerinden bahseden Taş, gönül belediyeciliği seferberliği başlattığını kaydetti. Taş, İnsanların gönüllerine dokunmak istiyoruz. Vatandaşın her zaman yanında olacağız ve gönlünü kazanacağız. Millet her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı asla affetmez. Tüm teşkilatlarımızı ve belediye başkanlarım milletin dertleriyle dertlenecek. 2019 yılında da iddialıyız. Büyükşehir Belediyesi ile 19 belediyeye talibiz diye konuştu. \'MURATPAŞA\'YI KAZANMAYA ÇOK YAKINIZ\' Yıllardır CHP\'li olan Muratpaşa Belediyesi\'ni kazanmaya yakın olduklarını söyleyen Taş, şöyle devam etti 25 bin oy gelirse Muratpaşa\'yı kazanırız demiştik. Muratpaşa kimsenin çiftliği değil. Konyaaltı\'na ve Muratpaşa\'ya talibiz ve buna yakınız. Muratpaşa\'ya çok daha yakınız, iyi bir adayla burayı alacağız. Bu sözlerim birisine dokunmuş olmalı. Yan gelip yatarak oraları kazanmanın devri bitti. Millet onların bir şey yapmadığını gördü. Belediyecilik bizim işimiz, kimse kusura bakmasın. Muratpaşa Belediyesi 2019 yılında bizim olacak. Zafer inananlarındır. Muratpaşa\'da her kesime hitap edecek bir aday olacak. 7 ilçede aday araştırması yapıyoruz. Kimin aday olacağına yönelik sorular soruluyor. İsim ve parti sorulmuyor. Sosyal demokratların oyunu alabilecek, Antalya\'nın yerlisi ve her kesimin onaylayacağı, geçmişi temiz olan, CHP\'den de oy alabilecek bir aday Muratpaşa\'da aday olacak. 5-6 isim ortaya çıktı. \'BAŞKANLARIMIZDAN MEMNUNUZ\' İbrahim Ethem Taş, MHP ile ittifakın devam edeceğini söyledi. Partilerin genel merkezlerinde yerelde ittifak ile ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Taş, Her yerde ittifak olmayabilir. Biz diğerleri gibi yolda kavga edip ayrılmayız. Şöyle bir karar da çıkabilir. Belki 3 il ve 15 ilçe için ittifak çıkabilir. Son noktada karar genel merkezindir. İlçe ilçe çalışmalar devam ediyor. Eylül sonunda belli olacak. Bu soru en çok Alanya\'da merak ediliyor. 13 belediye başkanımız var, hepsinden memnunuz. Ama kriterlerimiz var. Teşkilatla problemi olup olmadığına bakılacak. Vatandaşa hayt huyt yapmayan, vatandaşın gönlünü alabilen kişiler aday olacak diye konuştu. Taş, önce Büyükşehir Belediyesi adayının belli olacağını, ardından ilçe adaylarının netleşeceğini ekledi.