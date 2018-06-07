(Görüntülü) Ak Parti'li Mehdi Eker: İşsizliğin müsebbibi terör örgütüdür

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır\'da sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaptığı ziyarette, terör örgütü PKK\'nın, bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini söyledi. Eker, \"Terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için yatırımcılar Diyarbakır\'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir\" dedi. Diyarbakır 1\'inci sıra Milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Kayapınar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Eker, 24 Haziran seçimlerinin, Diyarbakır\'ın kader seçimi olduğunu söyledi, Eker, \"Diyarbakır bu seçim sonuçlarında ne kadar güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilirse, o kadar umut olur. Kime umut olur? Diyarbekir\'e, gençlere, işsizlere, umut olur. Diyarbakır kalkınır. Kendi kör ideolojilerini Diyarbakır\'a dayatmaya, kalkanlar, Diyarbakır\'a umutsuzluktan, gözyaşından, terörden başka bir şey vermediler\" dedi. \'DİYARBAKIR\'IN GERİ KALMASINA SEBEP PKK\'DIR\' Eker, AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Cumhuriyet Mahallesi\'nde 11 mahalle muhtarının katılımıyla halk toplantısı düzenledi. Mahallelerde yaşanan sorunları muhtarlar ve mahalle sakinlerinden dinleyen Eker, sorunların çözülmesi için yetkililere talimatlar verdi. Halk toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK\'nın, özellikle son 16 yılda AK Parti\'nin getirdiği imkanlardan, fırsatlardan bu şehrin faydalanmasını engellediğini belirterek, \"Biz, diğer şehirlere şunu yaptık; ekonomik yatırımlar yapılması için, yani fabrika, atölye, yatırım yapılması için, insanların iş bulacakları, çalışacakları tesisler kurulması için hükümet bir takım destekler verdi. Hükümet, yatırımcılara dedi ki, \'Gelin bu şehirlerde yatırım yapın, fabrika kurun, atölye kurun, biz de size destek verelim.\' Terör olmayan şehirler yatırımdan faydalandı. Oralarda fabrikalar, atölyeler, tesisler kuruldu. Oralarda gençler çok kolay iş buldu. Ama Diyarbakır\'da terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için yatırımcılar gelip Diyarbakır\'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir.\" \'GENCECİK ÇOCUKLARI KENDİ KÖR İDELOJİLERİ İÇİN HENDEKLERDE KIRDIRDILAR\' Terör örgütü PKK\'nın bölgedeki yerleşim yerlerinde kazdığı hendek olaylarında yaşanan ölümlere, terör örgütü PKK\'nın kör ideolojisinin neden olduğunu anlatan Eker, terör örgütünün uzantılarına verilecek oyun, terörü güçlendireceğine dikkat çekti. Eker, \"Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çözülmeyecek hiç bir sorunumuz yok. Geçmişte Kürt meselesini çözmek için bir çok adımlar attığımızı biliyorsunuz. Her adımı, terör örgütü ve onun uzantısı zehirledi. Biz, çözüm süreci, barış, kardeşlik dedik. Onlar, insanlardan haraç alıp, evladını dağa götürüp, \'oğlun veya kızın bize gelecek\' diyerek veya para alıp insanlara eziyet ettiler. Yetmedi, Kobani olayları sebebiyle geldiler, şehrimizi ateşe verdiler. Yetmedi, gelip çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar, barikatlar kurdular, şehri işgal etmeye kalktılar ve gencecik Kürt çocuklarını kendi kör idelojileri için oralarda kırdırdılar. Onlara fırsat vermemeliyiz. Teröre fırsat vermeyin. Terörün bu şehre hiç bir katkısı olmadı, hep yıkım, gözyaşı getirdi. Başka bir şey getirmedi. Bundan sonra terörün uzantısı olan siyasi partiye destek verdiğimizde, terör bir şekilde onlar üzerinde güçlenmiş olacak, bunu da unutmayın\" diye konuştu. Eker, Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki ziyaretinin ardından, Taban, Pirinçlik ve Talaytepe mahallelerini ziyarek ederek, seçim çalışmalarını sürdürdü.