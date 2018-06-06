(Görüntülü) AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı iddiası, "369 milletvekili bulma ihtimali söz konusu değil"

Umut KARAKOYUN- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan \'Millet İttifakı\'nın 24 Haziran seçimlerinde 369 milletvekili bulmasının imkansız olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen isimlerin, hiç ihtimal olmadığı halde cumhurbaşkanlığı gibi bir düşünce içerisinde olduklarını ileri sürdü. İzmir\'in Menemen ilçesinde, Ticaret Odası Konferans Salonu\'nda muhtarlarla biraraya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 24 Haziran seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda bu seçimlerde ilk kez uygulanacak oy pusulalarına dair de bilgi veren Hamza Dağ, vatandaşların desteklemek istediği partiye oyunu vereceklerini, sistemin bunun üzerine kurulu olduğunu ifade etti. 16 yıldır iktidarda olduklarını anımsatan Dağ, \"AK Parti\'nin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olduğu için biz icraatlarımızı rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Ama diğer siyasi partilerde genel başkanlar, cumhurbaşkanlığına aday olmadığı için bir tezatlık var\" diye konuştu. Diğer siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarına dair düşüncelerini dile getiren Dağ, şunları söyledi: \"Genel başkan milletvekili olacak, aday gösterdikleri kişi ise çok zayıf bir ihtimal, hiç ihtimal olmasa da cumhurbaşkanlığı gibi bir düşünce içerisinde olacak. Burada bir tezat ortaya çıkıyor. Kim yönetecek Biz eski parlamenter sistemi geri döndüreceğiz diyorlar. Bu realiteden uzak. Çünkü parlamenter sistemi geri döndürmek gibi bir niyetiniz varsa sadece cumhurbaşkanlığını kazanmanız veya sadece 300 milletvekilini görmeniz yeterli değil. 360 milletvekilini geçmeniz şart. Bu da realiteye tamamen ters. Şu konjonktürde hepimiz biliyoruz ki Millet bloğunun 369 vekili bulabilme ihtimali söz konusu değil.\" \"KATAKULLİ İŞLER DÜŞÜNMEDİ\" AK Parti\'nin TBMM için adaylarını güçlü bir şekilde belirlediğini söyleyen Hamza Dağ, \"Güçlü meclis derken aslında güçlü meclisi en iyi şekilde yansıttık. Bugüne kadar bakanlık yapıp, bakanlıkta başarılı olmuş isimler dahi meclise aday. Duruma göre belki bakanlık durumu söz konusu olabilir ama şu anda meclis güçlendirilmiş. Diğer taraftan da cumhurbaşkanlığı konusunda bir takım katakulli işler düşünmemiş bir ittifak bir yapı var. Öbür tarafta ise uzun süre cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ?Acaba falanca mı olsun, filanca mı olsun. AK Parti içinden birini mi gösterelim? diye karışık işler içerisinde olan bir yapı var\" dedi. 24 Haziran seçimleri öncesinde 16 yıldır yaptıklarını anlatacaklarını, bunu anlatmak kadar normal bir şeyin olmadığını söyleyen Dağ, \"Geçmiş ile gelecek karşılaştırması yapmamız kadar normal bir durum yok. 2002 öncesi, 2002 sonrası. Yapılanlar eksiği ile gediği ile hangi birimi alırsanız alın en az 5 misli, 10 misli çok. Tarihi çalışmalar yapıldı. Sağlık konusunda yapılanlar, ulaşımda, hava yollarında, bilişimde, Ar-Ge\'de önemli işler yapıldı. Aslında savunma sanayisi konusunda çok ciddi mesafeler aldık. 10 yıl önce bize İHA konusunda zorluk çıkartınca bazı ülkeler, aslında bizim kendi İHA\'mıza, kendi SİLA\'mıza sahip olmamıza imkan verdiler\" diye konuştu. Konuşmasında diğer siyasi partileri eleştiren Hamza Dağ, şunları söyledi: \"Muhalefet partilerinde şöyle bir mantık var: Yapılan projeler var ve bu projeleri iptal edeceklerini söylüyorlar. \'Şehir hastanelerini iptal edeceğiz. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan İzmir-İstanbul Otoyolunu iptal edeceğiz.\' Bir noktaya gelmiş işleri iptal etmek gerçekten mantıkla ters, siyasi akıla ters, düşünmek mümkün değil.\" Bugüne kadar bir şeyler yaptıklarını ve daha iyisini yapmayı herkesin istediğini dile getiren Dağ, \"Daha çok vermeyi, daha güzelini yapmayı hepimiz isteriz. Sonuçta daha çok vermenin bizim için oy getirisi de var. Ama diğer taraftan memnuniyet getirisi de var. Ama asıl bakmamız gereken nokta ise ülkeyi yönetirken de bütçe ile bağlantılı şekilde bunu yönetmeniz gerekiyor. Vatandaşlarımıza dokunan çok iş yaptık. İmar Barışı. İzmir?de 1 milyon konut bu imar barışından faydalanacak\" diye konuştu. İZMİR\'E MİLLET BAHÇESİ Hamza Dağ, ayrıca İzmir merkez ve ilçelerinde de millet bahçeleri oluşturacaklarını söyleyedi. Dağ, \"Önümüzdeki dönemde farklı millet bahçeleri oluşturmak, bu sayede daha nefes alan şehirler ortaya çıkarmak istiyoruz. İzmir?in merkezinde de böyle bir düşüncemiz olduğu gibi ilçelerininde de en güzel yerlerde millet bahçeleri oluşturmak hedefimiz ve düşüncemiz var\" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.