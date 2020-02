(Görüntülü) Ak Partili Geldi: CHP teklif verirse erken yerel seçim değerlendirilir

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağıyla ilgili soru üzerine, \"Ak Parti ve MHP\'nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil\" dedi.



Ak Parti Zonguldak İl Başkanlığı\'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na katılan Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi. Bu seçim ile ilk kez yasama ve denetim meclisi seçildiğini, iktidar yetkisini de milletin Cumhurbaşkanına devrettiğini ifade eden Geldi, \"Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçimlerden sonra değerlendirme toplantıları yaptık. Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir dahaki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir. Ama tabii ki biz bu sürede seçmenin verdiği mesajı değerlendirmek sureti ile belediye başkanlarımızı yerinde dinleyerek 31 Mart 2019 günü yapılacak seçimler ile ilgili sürece katkıda bulunmak ve daha iyi hizmetler sunmak, milletimizin gönlünde taht kurmak için neler yapılabilirizi masaya yatıracağız\" diye konuştu.



\'CHP TEKLİF GETİRİRSE DEĞERLENDİRİLİR\'



Mehmet Geldi, bir gazetecinin \'Yerel seçimler erkene alınacak mı?\' sorusu üzerine, \"Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz\" dedi.