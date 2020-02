(Görüntülü) AK Parti'den yeniden aday gösterilen Osman Zolan: Yoğun çalışmalarımız olacak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti\'den Denizli\'de tekrar büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilen Osman Zolan, her kesimden olumlu yanıtlar aldığını söyledi. Başkan Zolan, \"Turizme yönelik ve termal sağlığa yönelik yoğun çalışmalarımız olacak. Denizli turizm sektöründe de var olan potansiyelini bugün tam anlamıyla kullanamıyor o potansiyeli daha da harekete geçirmek istiyoruz\" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için AK Parti\'den yeniden aday gösterilmesiyle ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Denizli için büyük hayallerinin olduğunu belirten Zolan, \"Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'ın teveccühüyle milletimize gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha önce başlayan bu hizmet destanlarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz aynı hızla sürecek. Yaptığımız çok güzel işler var ama Denizli’miz için daha büyük hayallerimiz var. O hayallerimize, hedeflerimize vatandaşlarımıza el ele gönül gönüle birlikte ulaşacağız. Denizli\'nin insanların mutlu olduğu ve herkesin huzurlu bir şekilde yaşadığı her türlü imkana kavuştuğu bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Bugün Denizli dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Bu emaneti güzelliği, hizmet olarak şehrimize döndüreceğiz ve gece gündüz o güvene layık olmak için çalışacağız\" diye konuştu. \'TURİZMCİLERLE HER ZAMAN İÇ İÇEYİZ\' Denizli\'nin önemli sorunlarını ortadan kaldırdıklarını dile getiren Zolan, şunları söyledi: \"Denizli\'nin dünyada ve Türkiye\'de turizm kenti noktasında en iyi yere gelmesini sağlamak istiyoruz. Termal sağlıkta aranan, şifa bulunan şehir ve turizmde hak ettiği o güzellikleri karşısında alan bir şehir arzu ediyorum. Bununla ilgili turizme yönelik ve termal sağlığa yönelik yoğun çalışmalarımız olacak. Denizli turizm sektöründe de var olan potansiyelini bugün tam anlamıyla kullanamıyor o potansiyeli daha da harekete geçirmek istiyoruz. Pamukkale antik kentlerimiz, termal ve şifalı sıcak sularımız yanında biz Denizli Büyükşehir olarak teleferik ve yayla turizmini öne çıkardık. Ege\'nin kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi\'ni inşa ettik. Turizmcilerle her zaman iç içeyiz. Denizli\'nin tanıtımı noktasında bu güzelliklerin görülmesi noktasında çok büyük gayretlerimiz var. Bunu daha da ileriye götürerek Denizli dendiğinde \'turizm\' akla gelmesi için çalışmalarımız olacak. Denizli, sanayi ve tekstil ürünleri üretimlerini artırıp 170\'den fazla ülkeye ihracatını yapıyor ve bunu artırmaya devam edecek. Tarım sektöründe de temaslarımız oldu ve yeni dönümde daha güçlü, artarak devam edecek. Denizli\'de yaşayan 1 milyon 20 bin vatandaşımızın her alanda her sektörde mutlu olmasını istiyoruz. Milletimize hak ettiği hizmetleri alması devam etmesi için yürüyüşümüz devam edecek. Turizmle ilgili çok özel projemiz ve gayretlerimiz olacak o gelecekteki sektörümüz Denizli\'de turizm ve termal sağlık noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\" \'OLUMSUZ ELEŞTİRİ YA DA SÖZ ULAŞMADI\' Adaylığının açıklanmasıyla her kesimden destek gördüğünü, olumsuz yanıt almadığını dile getiren Zolan, \"Görevim boyunca ayrım yapmadan, herkesi kucakladık, herkesin gönlüne girmeye gayret ettik. Adaylık açıklaması sonrasında Denizli\'deki vatandaşlarımız yüz yüze tebriklerini iletti. Anketler ve sokağa çıktığımızda tekrar devam etmemiz noktasında dileklerini aktardı. Bu hak ve hukuku gözeterek yaptığımız hizmetlerin sonucudur. Adaylık açıklaması sonrası vatandaşlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir eleştiri ya da olumsuz bir söz bana ulaşmadı. Bu da beni çok mutlu ediyor. İyi ki herkese eşit davranarak, ayrım yapmadan hizmet etmişiz. Vatandaşlarımız da bunun karşılığı bizlere destek ve gayretlerimiz daha da artması noktasında moral veriyorlar\" dedi. \'ADAY GÖSTERİLMESEYDİM AVUKATLIĞA DEVAM EDERDİM\' Asıl mesleği avukatlığa başladıktan sonra 15 yıl çalıştığını ardından siyasete girdiğini anlatan Başkan Zolan, \"Toplam 15 yıl da belediye başkan yardımcılığı ve başkanlığı yaptım. Yani avukatlık yaptığımız kadar da belediyede milletimize hizmet ettik. Avukatlık, mesleğim ama millete hizmet etme noktasında siyaset ve belediyede buna imkan buluyorsunuz. Bir gün mutlaka bu makamlardan ayrılacağız. Hep arkadaşlarıma şunu söylüyorum. \'Geldiğiniz makam ve mevkilere kök salmayın, sonra ayrılması zor olur. Yosun gibi tutunun ayrılması kolay olsun\' diye hep sohbetlerinde telkinlerin de bunu belirtirim. Bu makamlar bir gün son bulacak ama önemli olan gönüllere girmek iz bırakmaktır. Eğer başkanlığın devamı noktasında bir karar bize tebliğ edilmemiş olsaydı, benimde kendime ait bir mesleğim var. Avukatlık işimi yapmaya başlardım. Hayat devam ediyor, boş kalmak olmaz. Onu da 5 yıl daha erteleyeceğiz\" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, gerek başkanlık görevini yaparken gerekse tekrar aday gösterildikten sonra en büyük destekçisinin ailesi olduğunu da söyledi.