(Görüntülü) AK Parti ve Burdur Belediyesi çorba dağıttı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) AK Parti Burdur İl Başkanlığı ile Burdur Belediyesi tarafından salı pazarına ayrı noktalara konulan kazanlarda alışveriş için gelen vatandaşlarla tezgah açan satıcılara çorba ikram edildi. Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ve eşi Fatma Kurt ile teşkilat üyeleri salı pazarına gelen vatandaş ve satıcılara tarhana çorbası dağıttı. Volkan Mengi, Bugün salı pazarımızda teşkilatımız ve Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt ile birlikte sıcak bir tarhana çorbası dağıtıp, gönülleri ısıtmak istedik. Gönüllere dokunmak istedik. Yerel seçimler yaklaşıyor. Çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde onlarla buluşup hasbihal ediyor ve sorunlarını dinliyoruz. Bugün de Deniz Başkanımla birlikte salı pazarında vatandaşlarımızın gönüllerini ısıttık dedi. Ak Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt da Vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramımız oldu. Biz sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşın yanında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz diye konuştu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan ve partililerle birlikte çorba dağıtımı yaptı. Başkan Ercengiz, Burdur Belediyesi\'nin geleneksel hale getirmeye çalıştığı, kimi gün süt kimi gün sıcak çorbayla vatandaşımızın içini ısıtmaya çalıştığımız sosyal projemize devam ediyoruz. Vatandaşımıza sıcak çorba getirdik. Vatandaşımıza bu soğuk kış gününde belediyesinin yanında olduğunu hissettirmeye çalıştık dedi.