(Görüntülü) AK Parti adayından, 'aday değişecek' iddiasına yalanlama

Ali LEYLAK ŞANLIURFA, (DHA) Şanlıurfa\'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, partisinin Şanlıurfa adayının değişeceği yönünde ortaya çıkan iddiaları yalanladı. Beyazgül, kendisinin aday olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıkladığını hatırlatıp, iddiayı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve parti yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, projelerinin yanı sıra Şanlıurfa adayının değişeceği iddialarını yalanladı. Kendisinin aday gösterilmesinin ardından bir algının ortaya atıldığını kaydeden Beyazgül, Son günlerde kamuoyunda \'Şanlıurfa\'nın adayı değişecek\' diye algı yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın ilk açıkladığı iller arasında yer alıyoruz. Asla aday değişeceği yönündeki iddialar doğru değildir. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız diye konuştu.