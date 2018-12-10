(Görüntülü) AK Parti Adayı Başdeğirmen'e coşkulu karşılama

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - AK Parti\'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Ankara dönüşü 1000 araçlık konvoyla karşılandı. Geçen perşembe günü Ankara\'da düzenlenen Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Isparta Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dün Isparta\'ya döndü. Ak Parti Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen yaklaşık 1000 araçlık konvoyla SDÜ kavşağında karşılandı. Dualarla kurban kesildikten sonra konvoy il merkezine doğru hareket etti. Seçim otobüsünün önünden İl Başkanı Osman Zabun ile birlikte halkı selamlayarak şehre giriş yapan Ak Parti Adayı Şükrü Başdeğirmen, parti binası önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Karşılama töreninde Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, teşkilat mensupları, partililer ve halk yer aldı. Şükrü Başdeğirmen, bugüne değin gönüllü olarak birçok sosyal faaliyette bulunduğunu ve Isparta\'ya hizmet etmeyi bir görev olarak gördüğüne değinerek, şöyle konuştu: \"Bugün burada bizi karşılamanızdan gördüğüm kadarıyla Isparta ilkeli, eşit, hakkaniyetli ve dürüst bir belediye başkanı seçmek için kararını vermiş. Isparta\'da belli bir kesimin değil, burada yaşayan 230 bin Ispartalının belediye başkanı olmak için göreve geliyoruz. İnşallah bunu hep birlikte çalışarak, başaracağız. Isparta\'yı kalkındırmak için belediyeyi hep birlikte yöneteceğiz. Ben yıllardır Isparta\'ya gerek gönüllü olarak gerekse görevimiz gereği hizmeti bir borç bilerek yaşadım. 24 yıldır telefon numaram hiç değişmedi yine değişmeyecek. Beni gece- gündüz Isparta\'nın menfaatleri için arayabilirsiniz.\" \'CUMHURBAŞKANIMIZ ISPARTA\'YI İSTEDİ\' Adaylığının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elini sıkarken kendisine \"Isparta\'yı bana getir\" dediğini söyleyen Başdeğirmen, kalabalığa \"Isparta\'yı alacak mıyız Sayın Cumhurbaşkanımıza götürecek miyiz\" diye sordu. \"Evet\" yanıtı alan Başdeğirmen, konuşmasının devamında seçime 100 günlük süre olduğunu ve bu süreyi iyi değerlendirerek çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirtti. Başdeğirmen, \"Neden Isparta en yüksek oyu almasın? Biz en çok oy alınan iller sıralamasında neden birinci sırada olmayalım? Bu hedefle çok çalışacağız\" diyerek seçmenlerden var güçleriyle çalışmalarını istedi. Konuşmaların ardından Ak Parti İl Başkanlığı binasına çıkan Şükrü Başdeğirmen burada da tebrikleri kabul etti.