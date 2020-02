(Görüntülü) Aileleri ikna edildi, Zeynep ile Eda şampiyon oldu

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU / VAN, (DHA) - VAN\'da bir yıl önce atletizm yapmaya başlayan Zeynep Bayçınar (15) ile Eda Solmaz (17) milli takıma girmeyi başardı. Ancak ailelerinin sıcak bakmaması üzerine sporu bırakmak üzerine olduğu ortaya çıkınca Muradiye İlçe Kaymakamı ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Aileler ikna edildikten sonra yarışmalara katılan Bayçınar ve Solmaz dünya ve Avrupa şampiyonu oldu.



Van\'ın Muradiye ilçesinde bir yıl önce belediye bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Bu kulübe lise öğrencileri olan Zeynep Bayçınar ile arkadaşı Eda Solmaz da kayıt yaptırarak, atletizm kurslarına katılmaya başladı. Zeynep ve Eda ferdi olarak yapılan yarışlarda büyük başarı göstermeleri üzerine kısa sürede hem antrenörlerinin, hem de ilçe yetkililerin dikkatini çekmeye başladı. Bunun üzerine Türkiye\'nin birçok kentinde yapılan yarışlara katılan Zeynep ve Eda kısa sürede çok sayıda madalya kazanmayı başardı.



Daha sonra milli takıma girmeyi başaran genç kızlar milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışlara da katılma hakkı kazandı. Ancak aileleri bu duruma sıcak bakmayınca, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Ailelerle konuşan Kaymakam Yücel\'in ikna çabaları sonucu her iki sporcu uluslararası yarışmalara katıldı. Zeynep Başçınar, Nisan 2018\'de Fransa\'nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası\'nda kendi yaş kategorisinde dünya birincisi, genel klasmanda ise dünya 25\'incisi oldu. Eda Solmaz ise, bu yıl Erzurum\'da yapılan ve 7 ülkenin katıldığı Uluslararası bayrak ve sprint yarışmasında kulüp olarak üçüncü oldu. Solmaz, 15 Eylül 2018\'de İspanya\'da yapılan Uluslararası 5\'li turnuvada da Avrupa birinciliği elde etti.



\'KAYMAKAMIN İKNA ÇABASI, ŞAMPİYONLUK GETİRDİ\'



İlçe merkezindeki Balık Bendi mevkiinde antrenörleri Enes Kaplan eşliğinde çalışma yapan şampiyon kızların antrenmanlarını izleyen Kaymakam Yücel, kız çocuklarının okumakta zorluk çektiği bir bölgede, özel bir çalışma yapıp, atletizm takımına kazandırdıklarını söyledi. Kaymakam Yücel şöyle konuştu:



\"Çocuklarımız da sağ olsunlar çabalarımızı boşa çıkarmadılar ve bize milli bir onur yaşattılar, istiklal marşımızı okuttular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek.Özellikle kız çocuklarımızın spora kazandırılması için köylerde çalışma yapmaya başladık.Çocuklarımızın aynı zamanda eğitimi ile de özel olarak ilgilenmekteyiz. Biraz iddialı olacak. Ama ben şunu söylüyorum. Ben çocuklarıma çok güveniyorum. Birkaç yıl içerisinde ilçemizde olimpiyat şampiyonu çıkarmayı hedefliyoruz\"



\'VAN\'IN GURURU OLDULAR\'



Özellikle kız çocuklarını spora kazandırmak için büyük çaba sarfettiklerini belirten Kaymakam Yücel, çocukların okumakta zorluk çektiği bölgede onları spora kazandırmanın daha meşakkatli bir durum olduğunu söyledi. Yetenekli olupta ailelerin göndermediği kız çocukları içinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Kaymakam Yücel, \"Bu çocuklarımız için özel bir çalışma yürütüldü. Ailelere de teşekkür ediyorum. Bu güveni bize verdiklerinden dolayı. Onlar bizlerin de kızları. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekte tüm Türkiye gurur duyacak\" diye konuştu.



Takım Antrenörü Enes Kaplan, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yücel\'in talimatıyla Belediye bünyesinde açılan Atletizm İktisas Kulübü\'nün kurulmasıyla, 2 kız sporcunun ulusal ve uluslararası yarışmalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiklerini belirtti. 2 kız sporcunun 4 kez milli takımda uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Kaplan, amaçlarının ülkeye olimpiyatları kazandırmak olduğunu söyledi. Kaplan, \"Tabi bu büyük başarılar zorlu süreçlerle ve çalışmalarla elde edildi. Kaymakam beyin talimatlarıyla ilçede kurulan Atletizm İktisas Kulübünde çocuklarımız her türlü giyim, barınma ve yiyecek ihtiyaçları gideriliyor\" dedi.



Eda ve Zeynep\'in elde ettiği büyük başarılar ilçede de büyük ilgi uyandırdı. Kızlarının sporla uğraşmasına karşı çıkan bazı aileler bu başarıların ardından kendi kızlarını da Belediye bünyesinde açılan Atletizm İktisas Kulübü\'na göndermeye başladı. Antrenör Enes Kaplan, \"Bu iki kızımızın şampiyon olmasından sonra kulübümüze 35 kız sporcu daha aldık. Bu başarılar diğer ailelere de örnek oldu. Umarız bundan sonraki yıllarda kız çocuklarımızın önündeki bu engellerde kalkar. Hedefimiz, 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandırmak\"diye konuştu.



\'BAŞARIMIZLA DİĞER KIZLARA ÖRNEK OLDUK\'



Fransa\'nın başkenti Paris\'te yapılan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası\'nda, kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu olan Zeynep Bayçınar ve İspanya\'da 5\'li turnuvada Avrupa şampiyonu olan Eda Solmaz, daha önce kız çocuklarının sporu gönderilmediği ilçede şu an 35\'in üzerinde kız arkadaşının atletizm sporuna kayıt yaptığını, bunun da gurur verici bir durum olduğunu söyledi.