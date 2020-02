(Görüntülü) Ahşap ev, Karabük'ten sökülüp taşındığı Zonguldak'ta kuruldu

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma Belediyesi\'nce geleneksel ahşap ev kültürünün gelecek nesillere aktarılması için Karabük\'ün Yenice ilçesinde satın alınan 75 yıllık ahşap köy evi, yerinden sökülüp, taşındığı ilçede yeniden kuruldu. Çaycuma Belediyesi\'nce bölgenin geleneksel yapı kültürünün yaşatılması, örneklerinin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması için çantı tekniğine göre yapılmış 75 yıllık köy evi, Yenice Yortanpazarı\'dan sökülerek, SEKA Sosyal Tesisleri\'nin girişine kurduruldu. Bulunduğu yerden her tahtası markalanarak, sökülen evin özgün yapısı ve mimari özellikleri korunarak, birebir kurulumu büyük ölçüde tamamlandı. Müze olarak içinde yöresel yemeklerin sunumu da yapılacak 2 katlı ev; 3 oda, salon ve tuvalet ile banyodan oluşuyor. İlçe sakinlerinin daha şimdiden ilgi gösterdiği çantı, ormanlık bölgelerde, keresteye dönüştürülmemiş ağaç gövdelerinin üst üste tutturulmasıyla yapılıyor.​ Ustalardan Hayri Ayvacık (60), ev hakkında bilgi vererek, \"Çantı evin özelliği rutubetli olmaması, depreme dayanıklı olması. Sağlıklı yaşam için bu evler en uygun. Şimdiki beton evler hava almadığı için yaşam kalitesi biraz daha düşük oluyor. Ama ahşap evlerde her taraftan hava alıyor. Yaşam seviyesi beton evlere oranla daha yüksek. Şu anda kiremit döşemesi yapılıyor. Son anlara gelindi, bitmek üzere\" dedi. BAŞKAN KANTARCI: BU EV, KÖKSÜZLEŞMEYE İTİRAZIN ÜRÜNÜ​ Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise yeni kuşakların ahşap evlerin nasıl bir şey olduğunu bilmeden büyüdüklerini söyledi. Geleneksel yapı kültürünü yaşatmak istediklerini dile getiren Kantarcı, şunları kaydetti: \"Belli bir yaş üstünde olan herkesin böyle bir evde hatırası, yaşanmışlıkları var. Ancak yeni kuşaklar ahşap evlerin nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyor. Bir beton cehennemi içinde yaşayıp gidiyoruz. Biz geleneksel yapı kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Çaycuma’yı bir yandan dünyanın en modern kentlerinden biri yaparken diğer yandan da değerleriyle barışık bir belde olmasını istiyoruz. Bizden önceki yönetimler ne yazık ki korumacılık anlamında hiçbir şey yapmamış. Eskiye dair ne varsa üzerinden adeta silindir gibi geçerek yakıp yıkmış. Eski yaşanmışlıklara dair çok az şey kalmış. Bu ev aynı zamanda bu vandallığa, köksüzleşmeye de itirazın bir ürünü.\"​ Yörenin zengin orman varlığına sahip olduğunu anlatan Başkan Kantarcı, \"Bizim yöremiz bir ağaç cenneti. Onun için yüzyıllar boyunca buradaki tüm yapılar ahşaptan yapıldı. Çantı yalnızca yöremizin tüm kuzey bölgelerinin geleneksel yapım tekniği olarak çok uzun yıllar kullanıldı. Betonun her şeye egemen olması nedeniyle bu evler de bir bir yok oldu. Biz bu kültürü yaşatmak için Yenice Yortanpazarı\'dan evi satın aldık. Bu konuda en becerikli ustaları bulup her ahşabı tek tek markalayarak sökümünü yaptırdık\" dedi.