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(Görüntülü) Ahmet Kural adliyede (2) 

Serpil KIRKESER - Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL (DHA)-OYUNCU Ahmet Kural, sanatçı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

05 Kasım 2018 19:25

Serpil KIRKESER - Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL (DHA)-OYUNCU Ahmet Kural, sanatçı Sıla\'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Kural öğleden sonra avukatı Sibel Aydın ile birlikte Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek, ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural\'ın ifade verme işlemi başladı. Kural gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ 

Sanatçı Sıla geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma savcısı da Ahmet Kural\'ı ifade vermeye çağırmıştı. 

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