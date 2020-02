(Görüntülü) Ahmet Ağaoğlu: “Yaptığımız işi yarım bırakmak gibi bir niyetimiz yok"

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek kongre öncesi \'Ahmet Ağaoğlu yoruldu\' şeklindeki iddialara cevap verdi, \"Hizmete geldik, hizmet ediyoruz, hizmete devam edeceğiz. Yaptığımız işi yarım bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Ben dahil hiçbir arkadaşım yorulmadı. Yorulduğumuz yerde o koltuğa yapışmadan, heyecanımıza kaybetmeden gitmesini de biliriz\" dedi. Trabzonspor Kulübünün 43\'üncü Olağan Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Divan Genel Kurulu\'nda Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Başkan Ahmet Ağaoğlu, bazı eski başkan ile eski ve yeni yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu üyeleri de hazır bulundu. ALİ SÜRMEN: \"KONGREDE TRABZONSPOR\'U BU SÜREÇTEN EN İYİ KİMİN ÇIKARACAĞINA BAKMALIYIZ\" Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı açılış konuşmasında bordo-mavili kulübün bir kurtuluş mücadelesi belirtti. Sürmen, \"Trabzonsporumuzun Olağanüstü Genel Kurulu\'nda bilindiği üzere yeni bir yönetim görev başına geldi ve bu yönetimimiz çok önemli bazı şeyleri yerine getirdi. Bunlardan en önemlisi yıllardır gerçekleşmeyen tüzük tadilatı. Tüzük yazmak zordur ancak ne olursa olsun eğer yönetim kurulu tüzük tadilat genel kurulunu yapmazsa o tüzükler hatıra olarak kalır. O nedenle yönetim kuruluna tüzük tadilatı için yaptığı olağanüstü genel kurulu için teşekkür ederim. İzlediğimiz kadarıyla kendilerinin yönetime gelirken vaat ettiği transfer politikasında Trabzonspor gerçekleriyle, ekonomik durumuyla örtüşen transfer politikaları nedeniyle de teşekkür ederiz. Dün çok güzel tesislerin açılışı yapıldı. Bunları parayla boğuşulduğu dönemde yaptırıyorsanız bu bir başarıdır. Bu faaliyetlerinden dolayı da yönetime teşekkür ediyoruz. 1-2 Aralık kongresinde de yine Trabzonspor\'un bu yapılanma ve bulunduğu konumdan kurtulabilmek için yapılacak çalışmalara uygun yönetimlerin oluşmasında herkesin özveride bulunması gerekir. Kimin koltuğa geleceği değil, kimin Trabzonspor\'u bu süreçten en iyi çıkaracağına bakmalıyız. Trabzonspor artık kişilere koltuk sağlayacak kurum olmaktan çıkmıştır. Bir kurtuluş mücadelesi verilmektedir, burada herkesin özveride bulunarak siyasi düşüncelerden arınması gerekmektedir\" diye konuştu. \"CEO SİSTEMİNİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM\" Şirketler için Ceo sistemini tartışmaya başlamalarının gerektiğini anlatan Sürmen, \"Belki de önümüzdeki günlerde Trabzonspor\'un dernek ve şirket yönetimleri arasındaki sıkıntıyı biz yapılan yeni tüzükle dernek yöneticilerine ve dışarıdan atansa dahil şirket yöneticilerine bütçeyi aşmama yönünde sorumluluk verdik ise de yönetimsel olarak yapılacak sıkıntıları aşmak için \'Ceo\' sistemini düşünmemiz lazım. Şirketler yönünden Ceo\'luğu mutlaka tartışmaya başlamamız gerekir\" ifadelerini kullandı. AĞAOĞLU: \"5 AYDA REKOR BİR RAKMLA 77 BİN FORMA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK\" Divan Genel Kurulu\'nda konuşan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü\'nün büyük bir camia ve ciddi bir kurum olduğu söyleyerek, \"Yönetenler ne üyelerine, ne topluma, ne de bir yönetim kuruluna medya ya da dedikodular aracılığı ile mesaj vermez. Sorular sorulur, eleştiriler yapılır, doğaldır ama ya divan ya da genel kurulda yapılır. Yapıldığı zamanda bu eleştirilere tatmin edici cevaplar vermek Trabzonspor başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin görevidir. Büyüklerimizden aldığımız terbiye budur. Biz de bu yönde hareket etmeye devam ediyoruz. Senelik gelirinin 6 katı borçlanmış, kredinin faizini ödemeyecek bir durumda olan kulübe kredi almak bu kadar kolay mıydı? 5 defa temettüde düşmüş bir kulüpten bahsediyoruz. Eğer bu 141 milyon kredi bankalardan alınmışsa Trabzonspor Kulübü\'nün isminin büyüklüğü ve gerçekten buraya gönül veren insanların üstün gayretleriyle gerçekleşmiştir. Alınabiliyorsa geçmiş dönemde alınsaydı. Uzun zaman üzerine ilk defa 5 aylık sürede 77 bin adet forma satışı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönemde yapılan forma satışının iki katından 5 bin daha fazla. Buradan 20 milyon 500 bin TL\'lik bir ciro gerçekleştirdik. Bu da TS Club\'ların bugüne kadar yaptığı en fazla satış\" şeklinde konuştu. \"BİRİ BİZİ DENETLEMEDEN BİZ BİRBİRİMİZİ DENETLEYELİM\" Bir önceki yönetimin hesaplarının bağımsız denetleme şirketlerince incelenmesiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, \"Bu çok farklı bir şeymiş gibi kamuoyuna lanse edilmeye çalışıldı. Bir önceki başkan Muharrem Usta\'nın farklı bir üslup kullanmasıyla eski yöneticilerin onuru veya gururuyla oynamak gibi bir itamla karşı karşıya kaldık. Tartışmaya girmedim ve burada açıklama yapmayı uygun gördüm. Eğer senelik geliri 150 milyon lira olan bir kulüp 1 milyar lira borç yükünün altına girmişse, oyuncu menajerlerine borcu 70 milyon lira ise, kimse kusura bakmasın bu kulübün hesapları dünyanın her tarafında denetlenir. Ben Türk futbol tarihinin bir Türk teknik direktöre ödediği rekor tazminatı ödemeye mahkum edilmişsem, sadece Temmuz-Ağustos ayı içerisinde 32 milyon lira mukavele etmesinden tazminat ödemek zorunda kaldıysam, ödemediğim taktirde lisans çıkarmama tehlikesi, yeni oyuncular tescil edemem tehlikesiyle karşı karşıya kaldıysam bu hesaplar denetlenir. Bunun ne eski başkan Muharrem Usta\'nın şahsıyla, ne yönetim kuruluyla, ne de Ahmet Ağaoğlu ile ne de başkasıyla alakası yoktur. Trabzonspor Kulübü kamu yararına bir dernektir. İçinde bulunduğu durum budur ve bu hesaplar dünyanın her yerinde denetlenir. Bana sorarsanız istisnasız bütün kulüpler devlet denetimine tabi olsunlar. Veya federasyonun oluşturacağı bağımsız denetim veya müfettişler gruba tarafından her sene denetlensin. Yoksa ne biz ne de diğer kulüpler bu işin içinden çıkamayız. Biz tüzük değişikliğimizde bir şekilde bunun önlemine alma gayreti içerisine girdik ama burada yine en büyük görev Trabzonspor genel kurul üyelerine düşüyor. Biri bizi denetlemeden biz birbirimizi denetleyelim. Bizim bir önceki dönem hesaplarıyla alakalı yapmış olduğumuz şey tamamıyla budur. Bunun dışında konuşulan her şey spekülasyondur\" diye konuştu. \"HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ. YAPTIĞIMIZ İŞİ YARIM BIRAKMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK\" 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek kongre ile ilgili de konuşan Ahmet Ağaoğlu, \"6 aylık süreç belki de bizim imtihan sürecimizdi. 2 Aralık tarihinde yaklaşan bir genel kurulumuz var. \'Ahmet Ağaoğlu çok yoruldu, bırakıp gidecek\" şeklinde bir takım şeyler benim de kulağıma geldi. Ahmet Ağaoğlu yorulmadı. 6 ayda yorulan adamı kapının önündeki elbise askısına asarlar. Trabzonspor\'a hizmet etmeye gelen bir adam eğer 6 ayda yorulmuşsa o adamı camianın içinde tutmamanızda da fayda vardır. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeye geldik. Fiziki olarak evet yoruluyoruz ama verecek enerjimiz var. Bu bir gönül bağıdır. Bu düşünceyle geldik ve bununla devam ettik. 2 Aralık tarihinde aday mısınız derken ben zaten başkanım. Yapmakta olduğum bir görev var. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yıl sonuna kadar minimum 75 milyon ödememiz var ama normali 100 milyon lira. Kaynak yaratmak için iki önemli projemiz vardır ama en büyük darbeyi Ağustos ayındaki ekonomik türbülanstan yedik. Frene bastık beklemek zorunda kaldık. Umut ediyorum ki yıl sonuna kadar kulübümüze kredi olarak değil kaynak olarak 100-150 milyon civarında girdi sağlayabilecek çok ciddi ve sağlam iki projemiz var. İnşallah para içeri girdiğinde bunu hem kutlarız, hem de nasıl ne şekilde gerçekleştirdiğimizi açıklama şansına sahip oluruz. 25 Kasım\'a kadar futbol takımımızın önünde çok önemli 5 maçımız var. Biz görevimize odaklanmış durumdayız. 2 Aralık\'la ilgili spekülasyonlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Hiç gitmeyecek gibi çalışıyoruz, yarın da gidecekmiş gibi bu kulübe temiz bir sayfayı bırakmanın uğraşı içerisindeyiz. Allah\'ın lütfu, genel kurulun da teveccühüyle yolumuza devam etme şeklinde bir görüş belirirse biz Trabzonspor\'a hizmet etmeye devam ederiz. Hizmete geldik, hizmet ediyoruz, hizmete devam edeceğiz. Yaptığımız işi yarım bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Ben dahil hiçbir arkadaşım yorulmadı. Dışarıdan taze kan, takviyeler gelebilir, bu doğaldır. Yorulduğumuz yerde o koltuğa yapışmadan heyecanımıza kaybetmeden gitmesini de biliriz. Ben Trabzonspor Kulübü\'nün başkanı değil hizmetçisiyim. Görev sürem dolduğu zaman eğer Trabzonspor genel kurulu ya da camiası \'bu adam Trabzonspor\'a layıkıyla hizmet etti\' denilirse, bana böyle bir şey uygun görülürse belki o zaman 17\'inci başkan olarak Trabzonspor başkanları arasında benim de ismime yer verilir\" diyerek açıklamalarını tamamladı. KULÜBÜN NET BORCU 1 MİLYAR 76 MİLYON TL Ahmet Ağaoğlu\'nun açıklamalarının ardından 43\'üncü Divan Genel Kurulu\'nda Trabzonspor Kulübü derneği Denetleme Kurulu raporu okundu. Rapora göre; bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli borçlar toplamı 692 milyon 942 bin 386 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 692 milyon 689 bin 16 TL, borçlar toplamı 1 milyar 385 milyon 631 bin 402 TL olarak sunuldu. Ayrıca 309 milyon 425 bin 499 TL değerindeki kısa vadeli mevcutların düşülmesinden sonra kulübün net borcunun 1 milyar 76 milyon 205 bin 903 TL olduğu açıklandı. Denetleme Kurulu raporunun okunmasının ardından 43\'üncü Divan Genel Kurulu sona erdi.