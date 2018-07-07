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(Görüntülü) Ağva'da çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto yürüyüşü

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE Ağva sakinleri, yürüyüş düzenleyerek çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti

07 Temmuz 2018 01:03

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE Ağva sakinleri, yürüyüş düzenleyerek çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Ağva sakinleri, çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etmek amacıyla, saat 17.00\'de Ağva sahilinde toplandı.

Ellerinde pankart ve dövizlerle alkış tutup, düdük çalarak yürüyüşe geçen gruptakilere, sahildekiler de alkışlayarak destek verdi. Yürüyüş Ağva Meydanı\'nda son buldu. Burada yapılan basın açıklamasında, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunuldu.

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