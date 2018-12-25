(Görüntülü) Ağrılı kadınların ürettiği turşulara patent başvurusu

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRILI kadınlar, Bursa\'da turşu eğitimi aldıktan sonra gıda mühendisi eşliğinde kendi işyerlerini açarak turşu üretimine başladı. 20 kadının ürettiği turşuların satış noktasını açan Vali Süleyman Elban, tüm malzeme ve ihtiyaçları karşıladıklarını söyledi. Kadınlardan oluşan bir kooperatif kurduklarını belirten Vali Elban, üretilen turşular için patent başvurusu yapmayı planladıklarını söyledi.



Ağrı\'da valilik ve belediye tarafından turşu üretim kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar Valilik tarafından Bursa\'ya 10 günlük bir eğitime gönderildi. Burada turşu üretimi yapan işyerlerinde eğitim gören 20 kadın Ağrı\'ya dönerek belediye binasındaki atölyede turşu üretimine başladı. Doğal kaya tuzu ve yöreye ait lahana kullanılarak üretilen turşuların satışı için Cumhuriyet Caddesi\'nde mağaza açıldı. Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban tarafından açılış kurdelesi kesilen turşu mağazasında satışlar başladı.



Kadınların çok önemli bir işi başardığını söyleyen Vali Elban, Ağrı turşusuna da kalite geldiğini ifade etti. 20 kadının kurs sonrası Bursa\'da eğitim aldıktan sonra gıda mühendisi eşliğinde turşu üretimine başladıklarını anlatan Vali Elban, \"Valilik olarak gerekli tüm malzemeler ve ihtiyaçlarını karşıladık. Lahanamızdan tuzumuza kadar kullanılan tüm malzemeler, hem yerel hem de katkısız. Turşumuzun yüzde 100 organik olmasını istedik. Onun için de herhangi bir katkı maddesi kullanılmadı. Suyu bize has dağlarımızdan gelen kar suyu, tuzu kendi dağlarımızdan çıkarılan tuz, lahanamız da kendi ovalarımızda yetişen lahanalar. İnşallah Ağrı\'dan çıkan bu lezzetten ilimiz, ilçelerimiz, bölgemiz ve ülkemizde yaşayan diğer insanlarımız nasiplenir\" dedi.



Kadınlardan oluşan bir kooperatifle patent başvurusu yapmayı planladıklarını belirten Vali Elban, girişimcilerin ve işadamlarının bu sektörde iş yapmalarını beklediklerini söyledi. Turşuya talebin fazla olduğunu vurgulayan Vali Elban, çok sayıda otelin sipariş verdiğini de kaydetti.



Kadınlar ise kurs sonrası başladıkları turşu üretiminde elde ettikleri başarıdan memnun olduklarını söyledi.