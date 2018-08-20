(Görüntülü) Ağrı'da camilerde bayram temizliği

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapması amacıyla camilerde temizlik çalışması başlattı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kentte tüm camilerde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için başlattığı temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vakumlu süpürge ve halı yıkama makinelerinden oluşan temizleme araçları ile camiler, daha temiz hale getiriliyor. Deterjan püskürtüldükten sonra basınçlı kaynar suyla halılar yıkanıyor. Mobilya, cam ve avizeler de temizleniyor. Bu çalışmayla camilerde oluşan ter ve ayak kokusunun ortadan kalkmasının amaçlandığı belirtildi.