(Görüntülü) Ağrı şehidi Recep Yıldırım'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı (2)

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubeyazıt ilçesinde dün askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden, piyade ulaştırma er Recep Yıldırım (21), memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çiftçilik yapan Duran-Saliha Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü ve bekâr olan şehit piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın cenazesi, dün gece kente getirilerek hastane morguna konuldu. Şehidin cenazesi bugün Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Merkez Büyük Camisi\'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında araçtan indirilerek tören alanına konuldu. \'ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ERDİN YAVRUM\' Tezkeresine 70 gün kala şehit olan Recep Yıldırım\'ın annesi Saliha Yıldırım, \'\'Vatan sağ olsun. Düşmanlar gülmesin yavrum. Al bayraklara dolanmışsın. Şehitlik mertebesine erdin yavrum\'\' diyerek göz yaşı döktü. Şehit Recep Yıldırım\'ın annesi Saliha Yıldırım, babası Duran Yıldırım ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Recep Yıldırım\'ın cenazesi, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları ve tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit piyade ulaştırma er Recep Yıldırım\'ın cenazesi daha sonra Erbaa\'ya bağlı Pınarbeyli köyüne götürülerek, burada toprağa verildi.