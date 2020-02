(Görüntülü) Ağaoğlu: “Yanacaksak dibine kadar yanacağız ama bazı şeyler değişecek” (2)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpte bazın şeylerin değişeceğini belirterek, \"Sosyal medyada bir takım oluşumlar tarafından eleştirilere maruz kalıyoruz. Bunlar doğru bildiklerimizi yapmaktan bizi bir adım geriye götürmez. Dedim ki: yanacağız yanacaksan da adam gibi yanacağız. Yarım yamalak yanarsın, doğruları yapmazsan yandığınla kalırsın. Yanacaksak eğer dibine kadar yanacağız ama bazı şeyler değişecek\" dedi. Trabzonspor Kulübünün 42\'nci Olağan Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Başkan Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlardan Salih Erdem ve Özkan Sümer ile eski ve yeni yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu üyeleri de hazır bulundu. Genel Kurul, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saygı duruşuyla başladı ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam etti. Ardından genel kurul divanı oluşturuldu. Genel kurulun ilk konuşmasını ise Divan Başkanı Ali Sürmen gerçekleştirdi. SÜRMEN: \"DÜN ALKIŞLANANLAR BUGÜN YOKLAR\" Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı açılış konuşmasında daha önce alkışlananların bugün Genel Kurul\'da yer almadığını, 2018-19 sezonunda ise yeni yönetimin çalışmalarını dikkatle takip edeceklerini belirterek, şunları söyledi: \"Yapılan son olağanüstü Genel Kurul öncesi birileri \'kimse aday olmaz\' derken esasen altından kalkılmaz bir borcu dile getiriyordu. Eğer yakın zamanda bazı paralar bulunup ödenmeseydi biz şimdi önümüzdeki sezon lisans alınmayacağını konuşuyor olacaktık. Şimdi ödendiği için her şey kolay. Bu kadar yaygın iletişim sistemlerinin olduğu noktada ve 26 bin üyenin olduğu bir kulüpte bilgilendirme eksikliği olamaz. Keşke benim eleştirilen açık sözlülüğümün mahcubiyetini duysaydım ve haksız çıksaydım. Bu salonlarda alkışlanan insanlar bugün burada yoklar. Oysa Genel Kurullara bundan sonra da katılacağını söz veren insanlar bunlar. Divan Genel Kurulları sorunlarımızın en doğru tartışılacağı yerlerdir. Çünkü burada seçim kaygısı yoktur. Bu vesileyle yönetimimizin bundan sonra yapacağı çalışmaları 2018-19 dönemindeki sorumluluklarını dikkatle takip edeceğiz ve camiayı eskiden olduğu gibi aynen bilgilendireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.\" \"FUTBOLCUNUN KULÜBÜ YÖNETMEYE ÇALIŞMASI KABUL EDİLEMEZ\" Sürmen, futbolcunun kulübü yönetmeye kalkmasının kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ifade ederek, açıklamalarını şöyle tamamladı: \"2018-19 döneminde umuyoruz ve bekliyoruz ki yeni yönetimimiz Trabzonspor camiasının beklentilerine uygun, Trabzonsporluluğu özümsemiş ya da bu camiaya değerlerini öğrenip ona uygun davranmayı bilen, kulübü yönetmeye kalkmayan futbolcular transfer ederler. Bu en büyük beklentimizdir. Futbolcunun kulübü yönetmeye kalkması, ya da sahada kimin oynayacağına karar vermesi çok kötü bir süreçtir. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir. Kulübün iyi futbolculara da ihtiyacı var ama yönetici varsa futbolcu kulübü yönetemez.\" KURUCU ÜYELERE PLAKET Trabzonspor\'un Divan Genel Kurulu\'nda, kulübün kurucularından hayatta kalan üç isim, Nizamettin Algan, Sabit Sabır ve Salih Erdem kürsüye davet edilerek, uzun süre ayakta alkışlandı. Daha sonra üç isme kulübe yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. KULÜBÜN NET BORCU 841 MİLYON 59 BİN TL 42\'nci Divan Genel Kurulu\'nda Trabzonspor kulübü derneği Denetleme Kurulu raporu da okundu. Rapora göre; bordo-mavili kulübün 1 Kasım 2017 ile 28 Şubat 2018 tarihleri arasındaki gelirleri 138 milyon 605 bin TL, giderler ise 141 milyon 446 bin TL olduğu açıklandı. Ayrıca kulübün kısa vadeli banka borçları 119 milyon 489 Bin TL, uzun vadeli banka borçları ise 395 milyon 195 Bin TL olarak okundu. Raporda, bordo-mavili kulübün gerçekleşen gelir ve giderleri sonucunda oluşan mali tablolara göre; derneğin kısa vadeli borçları 551 milyon 95 bin TL, uzun vadeli borçları ise 487 milyon 423 bin TL, borçlar toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin TL olarak sunuldu. Ayrıca 197 milyon 495 bin TL değerindeki kısa vadeli mevcutların düşülmesinden sonra kulübün net borcunun 841 milyon 59 bin TL olduğu açıklandı. AĞAOĞLU: \"BORÇ 3 YIL İÇERİSİNDE 1 MİLYARA NASIL ÇIKTI BU SORGULANSIN\" Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise divan kurulu üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından kürsüye çıkarak, eleştirileri yanıtladı ve ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulundu. \'Borcu nasıl kapatacaksınız, 40 gün geçti hala bilmiyoruz\' şeklindeki bir eleştiriye cevap vererek konuşmasına başlayan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: \"1 Milyarı bulan borç, 40 gün içerisinde nasıl ödenebilir. Bunu yapacak olan varsa onunla çalışmaya hazırız. Yalnız keşke, bu borcu 40 gün içerisinde nasıl ödeyeceğimizi sorgulayacağınızı 3 yıl içerisinde bu borç nasıl 1 milyara ulaştı onu sorgulasaydınız. Ben buraya geçmiş yönetimin olumsuzluklarını konuşmak için gelmedim. Netice itibariyle kulübün yönetimini devraldık. Kulübün yönetimini devraldığınız yerde, kulübün profesyonel kadrosunu, teknik direktörünü ve borçlarını da devraldık. Önceki gün 80 milyon TL\'lik bir ödeme yaptık. Bizim dün itibariyle yapmış olduğumuz 80 milyon liralık ödeme aslında bizimle yakından uzaktan alakası olan bir ödeme değil. Futbolculara Şubat ayına kadar olan borçları ödedik, yani eski yönetimin borcunu ödedik. Birikmiş olan, UEFA\'nın FIFA\'nın önüne gitmiş, bu süreç içerisinde rica ve minnetle beklettiğimiz, işleme girmesin diye UEFA\'da beklettiğimiz borçları ödedik. 80 milyon TL\'lik bir ek kredi çektik ve bunun ödemesini 8 yıla yaydık. Yani şu an itibariyle aslında bir önceki yönetimin Ocak ayında ödemesi gereken, lisansa engel, transfer yasağının önüne geçici borçları ödedik.\" \"PLANLI YÜRÜME ŞANSIMIZ YOK\" Planlı bir şekilde yürüme şanslarının olmadığını anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti: \"Kulübünüzün geliri 130 milyon TL. Profesyonel kadro maliyeti ise 180 milyon TL. Ayrıca kur farkı faiz gideri 80 milyon, kulübün kendi operasyonel giderleri 60 milyon TL. Yani toplamda açığımız 200 milyon civarında dolaşıyor. Şimdi bunu 40 günlük bir planla, ödemek önüne geçmek mümkün değil. Bizim bankalara olan 400 milyonu bulmuş borcumuz var faizleriyle birlikte. Bu borcun vadesi yani geri ödemesi 5 yıl ve yarısı da maalesef Euro. O zaman Euro düşük kurdaydı ve bu avantaj kullanılmak için alındı borç ancak o dönem 3.30\'dan alınan borç, şu an 5.30\'dan ödeniyor. Yani Euro olarak aldığımız borç iki katına çıkmış durumda. Bizim Euro olan bu borcu Türk Lirası\'na çevirmemiz gerekiyor. Geldiğimiz günden itibaren borcu 8 yıla yaymak için sabah, akşam bankanın önünde yattık. Çünkü bizim 8 seneden önce bu borcu ödeme şansımız yok.\" \"BANKA BORCUNU YENİDEN YAPILANDIRDIK\" Ağaoğlu, Denizbank, Ziraat Bank konsorsiyumuna olan banka borcunu da 8 sene olarak yeniden yapılandırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: \"Bizim aldığımız 80 Milyon TL\'lik borçta, 8 yıla yayılmış durumda. Geldiğimiz gün ve takip eden süreç içerisinde toplamda 20 milyonluk bir ödeme yapıldı. Aslında bizim planımız ilk başta 10 milyonluk bir ödeme yapmaktı. Futbolcularla yapmış olduğumuz konuşmalarda, \'Yeni geldik, 15 Mayıs\'ta biz sizin geçmiş dönemden olan birikmiş borçlarınızı ödeyeceğiz\' diye bir ricada bulunduk. Her ne hikmetse o güne kadar bekleyen, 5 ay sesini çıkarmayan oyuncular 15 Mayıs sözünü vermemize rağmen bize ihtar çektiler. 9 yabancı 30 Nisan\'a kadar ödeyin diye tarih verdi. O dönem şahsi kefaletimle ek bir kredi aldım ve 10 Milyon TL\'lik ödeme gerçekleştirerek, bu sorunu ortadan kaldırdık.\" \"BİR OYUNCUMUZ İHTAR ÇEKMEK İÇİN AYIN 15\'İNİ BEKLEMİŞ\" Trabzonspor\'un artık hiçbir bankadan kredi alma şansının bulunmadığını da vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi: \"Çünkü teminat olarak göstereceğimiz şeyler artık 2023\'ün, 2024\'ün arkasına sarkmaya başladı. Yani bankalara somut bir şey sunamıyoruz. Biz bu çalışmaların içerisindeyken, söz verdiğimiz 15 Mayıs\'taki ödeme tarihini tutturamadık ve 18 Mayıs\'ta oyuncuların hesaplarına paralarını yatırdık. Bu arada bir Türk futbolcumuz da ayın 15\'ini beklemiş, sözümüz yerine gelmeyince ayın 16\'sında kulübe Bakırköy noterliğinden ihtarname çekmiş. Hem de bütün alacaklarının ödenmesi koşuluyla. Yani, \'Ben Trabzonspor Kulübü\'nün kaptanıyım, para için bir başka kulübün kaptanının arkasında sahaya çıkmam\' diyen kaptan veya futbolcu profilinden bugün gelmiş olduğumuz nokta bu.\" \"KULÜBÜN OYUNCU GİDERİNİ YARIYA İNDİRECEĞİZ\" Ağaoğlu, kulübün 180 milyon TL olan oyuncu giderlerinin 80 Milyon TL\'ye ineceğini de belirterek, \"Profesyonel futbolcu maliyeti 180 milyon TL, bu yarıya inecek. 80 ya da 90\'a inecek. Sizler sahip çıkacaksınız hep beraber anlatacağız. Günü kurtarmak için yapmıyoruz. Öyle yaparsam alkışlanırım. Milan\'dan Barcelona\'dan istediğimi alırım, al sana transfer derim çünkü nasıl olsa bonservislerini ödemiyorum. Sosyal medyada bir takım oluşumlar tarafından eleştirilere maruz kalıyoruz. Bunlar doğru bildiklerimizi yapmaktan bizi bir adım geriye götürmez. Dedim ki yanacağız yanacaksan da adam gibi yanacağız. Yarım yamalak yanarsın doğruları yapmazsan yandığınla kalırsın. Yanacaksak eğer dibine kadar yanacağız ama bazı şeyler değişecek\" dedi. ABDÜLKADİR VE YUSUF\'A TEKLİFLER VAR Kulübün 2-3 yıl içerisinde gelir getirici birkaç ticari projeye de ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ağaoğlu, bu projelerden birinin kurulacak bordo-mavi gayrimenkul şirketi olduğunu açıkladı. Ağaoğlu, kulüplerin oyuncu satarak gelir elde edeceğini, ancak özellikle Yusuf ve Abdülkadir\'i en az 1 sene daha satmayı düşünmediklerini vurguladı. Ağaoğlu, her iki oyuncuya da teklif olduklarını ancak bunları değerlendirmeyeceklerini de söyledi. \"HOCA KONUSUNDA KİMSE İLE TEMASIMIZ YOK\" Ağaoğlu, teknik direktör konusunda henüz bir karar vermediklerini de vurgulayarak, \"Hoca konusu ile ilgili düşünce var ama temas ettiğimiz kimse yok. Bizim ile aynı hedefe yürüyecek fedakarlığı gösterecek, yarın 8 ya da 9 farklı noterden ihbarname çekmeyecek bir hocamız olacak\" diyerek açıklamalarını tamamladı.