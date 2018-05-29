(Görüntülü) Ağaoğlu: “Trabzonspor'un tüm hesaplarını inceleteceğiz” (2)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp ve kendisine bağlı 5 ayrı şirketin bağımsız denetim kurulu tarafından 45 gün inceleneceğini belirterek, \"Bizim de içinde bulunduğumuz döneme ait tüm harcamalar ortaya çıkacak ve rapora göre hareket edeceğiz\" dedi. Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı\'nda göreve geldikleri 50\'nci günde basın toplantısı düzenleyerek kulübün ekonomik durumu, teknik heyet ve transfer planlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günü takip eden gün içerisinde kulüp olarak 1-2 haciz kararıyla karşılaştıklarını ifade eden Ağaoğlu, \"Bunlardan en önemlisi Rodallega, çünkü rakam çok büyüktü. Bir diğeri de biz gelmeden önce alınmış olan transfer yasağı ve FIFA\'ya gitmiş olan San Lorenzo, Milan, Beijing Guoan, Lazio kulüplerin, Cardozo, Suk ve Bourceanu gibi oyuncuların lisansa engel dosyaları. Neticesinde de almış olduğumuz ve kaldırılan yasaklarının da devamı. Allah göstermesin kimse bu cezayı hak etmiyor, böyle bir uygulamaya da maruz kalmadık\" dedi. \"AYRILANLARLA ANLAŞMA YOLUNA GİDİLMEMİŞ\" Ağaoğlu, kredi konusunda da çalışmalar yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti: \"Şu anda lisansa engel olarak problem teşkil edecek Özer Hurmacı\'nın 5,5 milyon TL, Ersun Yanal\'ın 1,5 milyon Euro, Aykut Demir 6 milyon TL, Mehmet Ekici 2,5 milyon TL kesinleşmiş ve haciz istemiyle TFF\'ye gönderilmiş dosyaları var. Kendileri ile rakamlarda indirime gidilmesi konusunda uzun süredir görüşüyoruz. Kulübe geldiğimde 10\'uncu gün Özer Hurmacı\'nın bütün alacaklarını kulübe bırakarak feragatname imzaladığı ancak daha sonra anlam veremediğimiz nedenlerden dolayı feragatname imzalanmadığı, doğal olarak yargı yoluna gittiğini gördük. Aynı şekilde Ersun Yanal ile yaptığımız görüşme \'750 bin Euro\'ya razıydım, imzalıyordum\' dedi ama yine bir önceki olayda olduğu gibi kendisiyle anlaşılmaya yanaşılmayıp yargı yolunu tercih edip 1,5 milyon Euro\'luk alacağı var. Anlaşma imzalanacak rakamlarla şu andaki kesinleşmiş mahkeme kararları arasında ciddi farklar var. Bizim de kendilerinden bunların yarısını ödemeyi, yarısından da fedakarlık yapmaları yönünde talebimiz oldu. Bunlar hassas konular. Temmuz ayından önce lisansa engel borçları öyle ya da böyle kaldıracağız.\" \"BORCU EURO ÜZERİNDEN HESAPLAMAK DOĞRU DEĞİL\" Ağaoğlu, kulübün borcunun Euro tarafından hesaplanmasının doğru olmadığını anlatarak kulübün mevcut borcunun bugün itibariyle 930 milyon TL olduğunu açıkladı. Ağaoğlu, özellikle Türk futbolcularla da yapılan sözleşmelerde Türk Lirasını kullanmak istediklerini, yabancı oyuncularda da sabit kur üzerinden anlaşma yapmaya çalışacaklarını söyledi. \"MALİYETLİ OYUNCULARDAN FEDAKARLIK İSTEDİK\" Ağaoğlu, Burak Yılmaz\'ın Trabzonspor\'da kalıp kalmayacağı konusunun da yüksek dozda gündemi işgal ettiğini vurgulayarak, \"Buna son noktayı koyan açıklamayı kulüp sitesinden yaptık. Sosa, Burak ve Kucka Trabzonspor Kulübü\'nün oyuncularıdır. Taliplisi varsa adres kulüptür. Burak Yılmaz\'ın menajeriyle yaptığımız görüşmede kulübün kaptanı olduğunu ancak maliyetin Euro üzerinden kulüp üzerine büyük yük getirdiğini, böyle bir şeyin mali sıkıntıyı kulübün an itibariyle karşılamasının mümkün olmadığını, kendisiyle devam etmek istediğimizi çok açık, net şekilde ifade ettik. Kendisinden fedakarlık istedik. Bu görüşmeler devam ediyor, tıkanmış değil. Slovakyalı oyuncular, farklı yaklaşım sergiledi. Menajeri, \'ben oyuncularıma kulüp arayım\' dedi. Biz de serbest olduklarını, kulüp üzerinden rakamlarla gidebileceğini söyledik\" ifadelerini kullandı. \"BASKETTEN 11 MİLYON LİRAYI TALEP ETTİK\" Ağaoğlu, Trabzonspor Basketbol Kulübü ile Trabzonspor\'un bağının olmadığını vurgulayarak, bu konuda şunları söyledi: \"Bütçelerimiz tamamen ayrıdır. FIFA\'nın kriterlerinde futboldan kazanılan gelirlerin başka branşlara aktarılamayacağına dair kesin hüküm var. 11 milyon TL basketbol kulübüne aktarılmış. Bu tür harcamalar için yönetim kurulu kararı da göremedim. Kulübe geldiğim gün 100 bin TL üzerindeki harcamaları icra kurulu kararı ile harcama kararı aldık. Yönetim kurlu kararı yok. Bu parayı basketboldan talep ettik. Açıklamasını yapayım, böyle bir harcama yetkimiz olmadığı için parayı geri çağırdık.\" \"DARBE YAPARAK KİMSEYİ KOLTUĞUNDAN İNDİRMEDİK\" Ağaoğlu, seçim bildirgesi yayımlamadıklarını belirterek, şöyle devam etti: \"Biz darbe yaparak kimseyi koltuğundan indirmedik. Kendimizi bir anda görevin içinde bulduk. Genel kurula 10 saat kalıncaya kadar adaylık için girişimde bulunmadık. Hala borç ödemeye çalışıyoruz. Bankaların kapılarda dolaşmaktan evimizin yolunu unuttuk. Kısa sürede bu durumdan kurtulup projeleri yapmak zor. Tabii ki projeler, çalışmalar söz konusu. HES projesini aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bir rüzgar enerji projesi mevcut. Gayrimenkul yatırım ortaklığı projemiz var. Kısa vadede kaynak girdisini sağlamak amacıyla kulübün locaları 3 yıllığına satıldı, 2 yılı doldu, 2018-19 son sene. Satılan locaların süresi 1 sene doluyor. 30\'a yakın locaların satışını gerçekleştirerek kulübe nakit girdisi sağlama çalışmalarımız var.\" \"BU KADAR TEKNİK ADAM İSMİNİN SPEKÜLE EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM\" Son 15 gündür yoğun olarak tartışılan ve basının da 1 numaralı gündem maddesinin kulübün hocasının kimin olacağının olduğunu belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: \"Bu kadar ismin speküle edilmesi, toplumun önüne çıkarılmasını doğru ve etik bulmuyorum. İsimleri gündeme getirilen antrenörlerin hepsi değer, bir kıymet. Bizim gündemimizde olmayan bu şekilde gündem maddesi yapılan arkadaşların hepsinden camia adına özür diliyorum.\" \"TEKNİK DİREKTÖR ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK\" Trabzonspor hocasının kulübün yönetim kurulunun belirlediğini vurgulayan Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi: \"Sosyal medyayı safiyane duygularıyla kullanan taraftarların her birine saygım var ama hiçbir menfaat gözetmeksizin bu kulübü yönetmeye talip olan insanların ölmüşlerine, hayattakilere bunun içinde yönetici arkadaşlarımız da dahil hakaret etme hakkını kimse kimseye vermez. Bunların bazılarının algı operasyonu olduğunu, bazı kaynaklardan yönetildiğini çok iyi biliyoruz. Fakat nerden bakarsak bakalım camiaya yakışmayan davranış, tutum. Oturduğumuz koltuk, yaptığımız görev fahri bir görev. Beğenirsiniz göreve getirirsiniz, beğenmezsiniz görevden gönderirsiniz. Ama bu tür hakaretler ve yaklaşımlarla kulübün başkanı ve yönetim kuruluna ayar verileceğini düşünüyorsanız çok büyük yanılgı içerisindesiniz. Netice itibariyle bu kulübün bir hocası olacaktır. En geç çarşamba veya perşembe günü kulübün hocasının ismi açıklanacaktır.\" \"KULÜP VE BAĞLI ŞİRKETLER DENETLENİYOR\" Ağaoğlu, kulüp ve kendisine bağlı 5 ayrı şirketin bağımsız denetim kurulu tarafından 45 gün inceleneceğini, kendilerinin de içinde bulunduğu döneme ait tüm harcamaların ortaya çıkacağına ve rapora göre hareket edeceklerini anlattı. Ağaoğlu, tanıtımı yapılacak yeni formaları içinde en çok siyah formayı beğendiğini belirtti. \"KONGREDEN 1 GÜN ÖNCE FORMA SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALANMIŞ\" Forma sponsoru ile halen devam eden forma sponsorluk anlaşmasının gelecek sezon sonunda sona ereceğini, ancak eski yönetimin kongreden bir gün önce forma sponsorluğunu 5 yıla farklı bir şirketle anlaşma yaptığını da açıklayan Ağaoğlu, transfer çalışmalarına da başladıklarını belirterek, \"Yurt dışında takipte olduğumuz 2-3 oyuncu var. Yurtiçinde 5-6 oyuncu ile ilgileniyoruz. Ciddi takipteyiz\" diyerek açıklamalarını tamamladı.