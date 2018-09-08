(Görüntülü) Ağaoğlu: "Takımın kaptanı böyle bir yol açarsa, arkasını düşünmek istemiyorum"

“İhtarname bombardımanıyla karşılaştık”



“Burak bu süreçte sadece 30 dakika oynadı”



“Herkes hıncını bizden mi çıkartıyor?”



“Kontratı devam ettiği takdirde kulüp bütün parasını da öder”





Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Fatih TURAN / TRABZON (DHA) - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübe ihtarname gönderen Burak Yılmaz ile ilgili, “Dün akşam itibarıyla Burak’ın çekmiş olduğu ihtarname kulübe, aynı zamanda federasyona da ulaşmış. Şu anda pek bir şey söyleyecek durumda değilim. Olay daha yönetimde de görüşülmedi. Kendisine sormak lazım neden böyle bir davranışta bulunduğunu” dedi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Milli maçın skorunun kendisini üzdüğünü ifade eden Ağaoğlu, “Skordan mutlu olamadık. Sıkıntılı bir skor. İkinci yarıda maçı koparabilirdik ama olmadı. Biraz durgun gördüm milli takımı. Milli heyecanının burada yaşanması bizleri mutlu etti. Skora gelince futbol bu. Bazen öyle oluyor bazen böyle. Galibiyetle bitmeyen her maç beni üzer. Bu da beni üzdü” dedi.



“İHTARNAME BOMBARDIMANIYLA KARŞILAŞTIK”



Kulübe ihtarname gönderen Burak Yılmaz ilgili de konuşan Ahmet Ağaoğlu, “Bu konuyu kendisine bir sormak lazım. Hangi düşünceyle böyle bir şey de bulundu? Kulübe ihtarname çekti. Kendisine sormak lazım. Zaten olay çok taze. Pek yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetimle görüşülecek bir konu. Başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sadece Trabzonspor’un sıkıntısı değil. Ödemelerde yaşanan sıkıntılar sadece Trabzonspor’da yaşanan sıkıntılar değil. 6-7 aydır, oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var. Nedense geldiğimizden beri beni hatırladığım kadarıyla bu 10 ya da 11’inci ihtar. Zaten geldiğimizin 1’inci ayından ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bu arada bunlar olurken, 6 aydır para alamayıp sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu da enteresan. Bu oyunculardan 2 tanesi yabancı oyuncumuz. Herhalde şöyle düşünüyorlar. İhtarnameyi çekersek biz bu parayı alırız. Ödenecek para varsa o para ödenir. İhtarname çekmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.



“BURAK, BU SÜREÇTE SADECE 30 DAKİKA OYNADI”



Takım kaptanlarından Onur Kıvrak’ın da kulübe ihtarname gönderip göndermediği sorulan Ağaoğlu, “Hayır, hayır, yok. Dün akşam itibarıyla Burak’ın çekmiş olduğu ihtarname kulübe, aynı zamanda federasyona da ulaşmış. Dediğim gibi şu anda pek bir şey söyleyecek durumda değilim. Olay daha yönetimde de görüşülmedi. Kendi aramızda görüştük ama yönetim kurulu toplantısında görüşülmedi. Kendisine sormak lazım neden böyle bir davranışta bulunduğunu. Hemen transfer sezonunun kapanmasının ardından bir hafta geçmeden hemen böyle bir şeyle karşılaşılıyoruz. Kaldı ki öyle çok birikmiş bir alacağı da yok. Geçen seneden 1 aylık, bu seneden de 1 aylık. Bu sürece de bakarsak, herhalde 30 dakika falan forma giydi. Puan başına anlaşma yapılmış. Takımın aldığı her puan başına oynasın ya da oynamasın 10 bin Euro prim ödeniyor kendisine” şeklinde konuştu.



“TAKIMIN KAPTANI BÖYLE BİR YOL AÇARSA, ARKASINI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM”



Burak Yılmaz’a bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Ahmet Ağaoğlu, “Bir yaptırım söz konusu değil. Okuyorum sağda solda adam parasını istiyor kardeşim, doğru başka bir şey istemiyor zaten. Fakat takımın kaptanı ve bizim yerli kendi oyuncumuz. Takımdaki oyuncuların yüzde 80’inin yabancı olduğunu düşünürseniz takımın kaptanı böyle bir yol açarsa, arkasını düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir şeye hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz ama bu iki oluyor yani. Sezon biterken bir ihtarname çekmişti, bir de şimdi. Bilmiyorum ama pek hoş gelmedi. Kendisini de dinlemek lazım” dedi.



“HERKES HINCINI BİZDEN Mİ ÇIKARTIYOR?”



Göreve geldikleri dönemde 4-6 ay arasında para alamayan oyuncular olduğunu belirten Ağaoğlu, “Transfer dönemi 31 Ağustos’ta kapandı. Devam ediyorsa, federasyon ya da UEFA kuralı değiştirdiyse benim haberim yok. 31 Ağustos saat 00.00 itibarıyla benim bildiğim kapandı. Bu konu üzerinden spekülasyon yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Takımımızın kaptanından, kendisinden çok şey beklediğiniz oyuncunun bunu yapması üzdü, beni çok üzdü. Biz 4.5 aydır görevdeyiz. Biz geldiğimiz zaman 4-6 ay para ödenmemişti. Herkes hıncını bizden mi çıkartıyor ben bunu anlamıyorum. Burada sürekli altını çizerek söylediğim bir şey var. Düzlüğe çıkılacaksa hep birlikte çıkacağız. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, medya, taraftar, camia... Bir bütün olarak buradan çıkabilirsiniz. Buralara kadar gelmiş bir ekonomik açmazın içerisinden bu şeklide çıkabilirsiniz. Herkes kendi tarafından bakarsa olaya, olay takım oyunu olmaktan çıkar. Çok sıkıntılı bir şeye giriyor\" ifadelerini kullandı.



“KONTRATI DEVAM ETTİĞİ TAKDİRDE KULÜP BÜTÜN PARASINI DA ÖDER”



Geçen sezon Burak Yılmaz’a 4 milyon 100 bin Euro ödediklerinin altını çizen Ağaoğlu, ”Kulüp açısından baktığımız zaman bunlar bizim aşamayacağımız sıkıntılar değil. Geçen sene tahmin ediyorum, 4 milyon 100 bin Euro civarı bir para ödendi Burak’a. Bu parayı ödeyen kulüp 800 bin Euro’yu da öder. 2 milyonu da öder. Kontratı devam ettiği takdirde kulüp bütün parasını da öder. Farklı şeyler düşünmek istemiyorum. Ama transfer döneminde Burak’ın Trabzonspor’a maliyeti konusu çok işlendi. Ben burada şöyle bir şey söyledim. Maliyet benim maliyetim kimseyi ilgilendirmez. Ardından bunlar gelince, ama dediğim gibi spekülatif olur. Bu tür şeylerin üzerinden yürümemek lazım. Tabii ki kendisinden dinlemek lazım. Kendisi açısından bakıldığında çok haklı nedenleri de olabilir. Ancak kulübümüzün kaptanı, dün itibarıyla 800 bin Euro ve alınan 7 puandan kontrat gereği oluşan primi. 870 bin Euro gibi bir para için bir ay içerisinde ödenmesi doğrultusunda bir ihtarname gönderdi” ifadelerini kullandı.