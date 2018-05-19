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(Görüntülü) Ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Abant Tabiat Parkı yolunda ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

19 Mayıs 2018 18:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Abant Tabiat Parkı yolunda ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören mevkiinde meydana geldi. D-100 karayolunda ilerleyen Cemil Mesut Koç yönetimindeki 81 KC 093 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Koç ile yanındaki Zeyneti Koç ve Reyhan Akgün yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bolu\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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