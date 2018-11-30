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(Görüntülü) Ağaç, fırtınada aracın üzerine devrildi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY'de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi

30 Kasım 2018 12:57

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY\'de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Osmanağa Rahmet Sokak\'ta meydana geldi. Marmara\'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki Onur Kalafatoğlu\'na ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacının sesini duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

 

 

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