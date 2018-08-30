(Görüntülü) Afyonkarahisar'da Zafer Bayramı töreni

Haber - Kamera Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz\'ın katılımıyla tören düzenlendi. Kocatepe Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri başladı. Saygı atışının yapıldığı tören Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım\'ın kutlama mesajının okunmasıyla sona erdi. Törene, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkan vekili Mahmut Karcı, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan ve protokol üyeleri de katıldı.