(Görüntülü) Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında yoğunluk yaşanırken, kaymak, lokum ve ekmek kadayıfı üreten esnaf da hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki termal otellerde ise doluluk oranı yüzde 90\'ı buldu.



Afyonkarahisar\'da termal otel işletmecisinden tatlıcısına birçok esnaf Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kaymak, lokum, ekmek kadayıfı gibi yöreye has lezzetleri tatmak isteyenler siparişlerini verirken, tatilini termal ve kaplıcalarda geçirmek isteyenler ise otellerin yolunu tuttu.



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bayramların sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağladığını belirterek, kimsesizlerin yalnız bırakılmamasını istedi. Vali Tutulmaz, bayramların kardeşliğin, sevginin, saygının doruğa çıktığı, büyüklerin ziyaret edildiği, gönüllerin alındığı günler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı\'nın maddiyatla ilgili de bir ibadet olduğu için fakir fukarayı gözetme açısından önemli günler olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, \"Bütün halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Kimsesizleri halkımız yalnız bırakmasın. Büyüklerini ziyaret etmekten geri kalmasınlar\" dedi.



1 MİLYON 200 BİN ARAÇ GEÇİŞİ BEKLENİYOR



Afyonkarahisar\'ın birçok kente karayolu ulaşımında kavşak noktası olduğuna işaret eden Vali Tutulmaz, \"İlimize 12 kentten giriş yolu var. Bunların 7\'si ana yol. Dolayısıyla ilimiz bayramda önemli bir geçiş noktası. Geçen yıl Kurban Bayramı\'nda 1 milyon 200 bin araç geçişi oldu. Bu yıl da bu yoğunluğu bekliyoruz\" diye konuştu.



\'YOLLAR KAN GÖLÜ OLMASIN\'



İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kurban Bayramı\'nda ilde bin 100 personelin görev yapacağını söyledi. Afyonkarahisar\'da trafik ağının 350 kilometre olduğunu hatırlatan Yıldız, her 5 ve 10 kilometrede bir ekip olacağını vurguladı. Vatandaşların huzur içerisinde ve ulaşımlarını daha kolay yapabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:



\"Trafiğe çıkacak sürücüleri ve vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Amaç her bayramda yolların kan gölü olduğu haberlerinden uzak bir süreç yaşamak. Sürücülerimiz yavaş gitsin. Yollarda önlerine çıkabilecek riskleri hesaplasınlar. Kurallara uysunlar. Bir kez kaza yapma şansları varmış gibi araçlarını kullansınlar. Bayramda sadece trafikte değil. Hayvan satışlarının yapıldığı pazar yerlerinde, mezarlıklarda, alışveriş merkezlerinde çok yoğun tedbirler planladık. Biz halkımızın çok rahat bayram geçirmesi için çalışıyoruz.\"



OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90



Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, otellerde doluluk oranının yüzde 90\'ları bulduğunu anlattı. Gümüşhan, \"Rezervasyonlar devam etmekte. Sahiller şu an tamamen dolu. Bunun yanı sıra Ege de dolu. Afyonkarahisar\'da yaz boyunca bir canlılık yaşanıyordu. Bunun bayram periyodunda devam edeceğini düşünüyoruz. Genelde misafirlerimiz termal, lezzet ve gezmek için geliyor\" dedi.



BAYRAM ÖNCESİ LOKUM ÜRETİMİ ARTTI



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 21 nolu Şekerleme ve Lokumcular Meslek Komitesi Başkanı Serkan Ayhopa, lokum satışlarında ve üretiminde bayrama yönelik artış yaşandığını söyledi. Yaklaşık bir asırdır helva ve lokum üretimi yaptıklarını aktaran Ayhopa, Afyonkarahisar\'ın yolların kesişme noktasında olmasından dolayı yüzyıllardır ticaretin yol üstünde olduğunu belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen giden vatandaşların mutlaka Afyonkarahisar üzerinden geçtiğini ve bunun da bayram ticaretine olumlu katkısın olduğunu aktaran Ayhopa, şunları kaydetti:



\"Afyonkarahisar\'dan geçen ve yaşayanlar, gelen misafirlerine, gittikleri yerdeki sevdiklerine mutlaka lokum götürüyor. Afyon\'dan geçip, Afyon\'dan gidip lokum götürmemek olmuyor. Bu da bayram ziyaretleri ve tatil dolayısıyla kentimizde ciddi bir hareketliliğe neden oluyor. Afyonkarahisar\'da kayıtlı olarak lokum ve şekerleme üreten yaklaşık 40 firma var. Bu hareketlilikten firmalarımız da ziyadesiyle faydalanıyor. En çok kaymaklı lokum çeşitleri ilgi görüyor. Bunun yanında helva satışlarımız da yeteri kadar oluyor.\"



SİPARİŞLER YOĞUN



Afyonkarahisar\'da yıllardır kaymaklı ekmek kadayıfı üreten bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Bekir Pancar, bayram dolayısıyla işlerin yoğun olduğunu ve bunun piyasalara önemli moral olduğunu söyledi. Yıllardır ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üzerine çalıştıklarını anlatan Pancar, \"Bayram için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üretimi yoğunlukta. Vişneli ve sade ekmek kadayıfı üretimi yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız genellikle sade ekmek kadayıfı ve kaymak alarak tüketiyor\" dedi.