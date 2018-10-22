(Görüntülü) Afyonkarahisar'da jandarma denetimlerini arttırdı

HABER- KAMERA Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler il genelinde trafik denetimlerini arttırdı. Başta emniyet kemeri olmak üzere kurallara uymayan sürücülere ceza uygulanırken, gerekli uyarılar da yapıldı. Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 105\'inci kilometresinde İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler sürücülerin daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında denetimlerini arttırdı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden durumlarını inceleyen jandarma ekipleri göz açtırmadı. Ekipler, başta emniyet kemeri olmak üzere kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, gerekli uyarıları da yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerini gün içerisinde belirledikleri noktalarda sürdürdü. Bazı sürücüler ise cep telefonlarıyla uygulamayı kaydetti. \'UYGULAMAYI DOĞRU BULUYORUM\' İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını belirten sürücüler, bu tür uygulamaların artarak devam etmesinden yana olduklarını söyledi. Sürücü Mehmet Ali Çelik, emniyet kemerinin kuralın yanı sıra insanı hayata bağlayan en önemli unsurların başında yer aldığını kaydetti. Çelik, Uygulamayı gayet doğru buluyorum. Olması gereken bu. Emniyet kemeri kontrol için değil. Can güvenliğimiz içindir dedi. Diğer sürücüler de bu uygulamanın sıklıkla yapılmasından yana olduklarını iletti.