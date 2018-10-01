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(Görüntülü) Afyonkarahisar'da 43 teknisyen eğitim aldı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 33 ilden gelen 43 arama kurtarma teknisyeni 'Arama kurtarma malzemelerinin kullanımı ve bakımı' eğitimi aldı

01 Ekim 2018 18:48

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde 33 ilden gelen 43 arama kurtarma teknisyeni \'Arama kurtarma malzemelerinin kullanımı ve bakımı\' eğitimi aldı. Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 33 ilden 43 kişinin katılımıyla kentsel arama kurtarmanın 2\'nci modülü olan \'Arama kurtarma malzemelerinin kullanımı ve bakımı\' eğitimi düzenlendi. Modern ve en son teknolojiye sahip cihazların kullanımı ve bakımı konusunda eğitmenlerden bilgiler alan 43 arama kurtarma teknisyeni, teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldı. Bir hafta boyunca süren eğitimleri takip eden AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, eğitim alanında Afyonkarahisar AFAD\'ın önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Arama kurtarma teknisyenlerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim aldığını vurgulayan Buldan, Bu eğitim Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliği Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleşmektedir. Eğitimdeki maksat arama kurtarma teknisyenlerimizin kullanılan malzemeleri nasıl kullanıldığı ve bu malzemelerin bakımı periyodik olarak tekrarı sağlanmaktadır dedi.

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