(Görüntülü) AFYONKARAHİSAR'DA 200 KİŞİLİK KBRN TATBİKATI

AFYONKARAHİSAR\'da 200 personelin katılımıyla Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli madde tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Sağlık Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa hazırladığı plan çerçevesinde Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar\'dan 200 kişilik bir ekibin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldı. Tatbikatta üniversite öğrencilerini taşıyan servis aracıyla kimyasal madde taşıyan tankerin çarpışması sonrası yapılan kurtarma işlemi canlandırıldı. Yaralılara nasıl müdahale edileceğinden oluşturulan komisyonun görevlerine kadar birçok yöntem tatbikatta yer aldı. Kimyasal maddeye maruz kalanlara yapılacak olan müdahalenin anlatıldığı tatbikatı Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ve hastane personeli izledi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat sırasında bazı personeller yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. İl Sağlık Müdürlüğü sağlık hizmetleri uzmanı Hüseyin Çalışkan, tatbikatın 2018 yılında hastaneler acısından yapılan en büyük KBRN tatbikatı olduğunu söyledi. Hüseyin Çalışkan, Bu sefer müdahale aşamasını seviye iki olarak planladık. Seviye iki yani bir hastanenin kendine yetemediği andan itibaren başka bir hastanenin yardımıyla ya da başka illerin yardımıyla yapılan afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Afyonkarahisar\'a Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri yardım ediyor dedi. 200 PERSONEL GÖREV ALDI Tatbikatta 200\'den fazla personelin görev aldığına dikkati çeken Hüseyin Çalışkan, Çevre illerle birlikte medikal destek anlamında UMKE ve 112 personeli olarak 160 arkadaşımız katılacak. Bunun yanı sıra AFAD, emniyet ve belediye itfaiye çalışanıyla birlikte 200\'den fazla personel tatbikatta görev alacak. Bunun yanı sıra hastane başhekimleri de kendi afetlerini yönetecek. Biz burada bu mizanseni gerçekleştirirken Afyon Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi başhekimleri de kendi hastanelerinin afetlerini yönetmekle hükümlü. Mevzuat gereği bunları biz denetliyoruz ve yılda bir kere de bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz diye konuştu. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da şöyle dedi Deprem senaryoları, diğer afet durumları üzerine olsun tatbikatlar icra ediyoruz. Bunlardan birisi de kimyasal dediğimiz KBRN tatbikatıdır. Bir tanker kazası neticesinde oradaki kimyasal durumların ölçülmesi ve bu suretle kazazedelerin hastanelere nakli ve hastanelerde bu süreçlerin yapılması ve takibiyle alakalı çalışmadır. Biz AFAD olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ile beraber bugün burada böyle bir tatbikatı icra ettik. KBRN ölçümlerini AFAD olarak gerçekleştireceğiz. Sağlık Müdürlüğü ve UMKE\'nin burada bizimle beraber diğer hastanelerin bu tür kazalarda hastanelerinde oluşturmuş oldukları ünitelerdeki durumlar görülecek ve eksiklerimiz tespit edilecek. Buradaki çalışmaları tatbikat olarak sergileyip iş birliği ve faaliyetimizi sürdürmüş olacağız. Görüntü Dökümü ---------------------- - Tatbikata katılan personelden detay - Polis ekiplerinden detay - Tatbikattan genel detaylar - Tatbikatı izleyenler o anları telefonlarına kaydederken - KBRH ekibi tatbikatta görev alırken detay - KBRN ekibinden detaylar - Sağlık Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Çalışkan\'ın konuşması - Diğer ekiplerin tatbikata katılmalarından detay - AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan\'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekilirken detay HABER- KAMERA Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)