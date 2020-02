(Görüntülü) Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban: "180 ülkeye, milyonlarca insana ulaşmış olduk" (2)

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Dünya Motokros Şampiyonası\'nın 18\'inci ayağının hafta sonu Afyonkarahisar\'da yapıldığını hatırlatarak, \"Ülkemizi de şampiyonayla tanıttık. Biz bu yarışta aslında 180 ülkeye binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca insana ulaşmış olduk\" dedi. Afyonkarahisar\'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası\'nın (MXGP Of Turkey) 18\'inci etap yarışları tamamlandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şampiyonanın Türkiye ve Afyonkarahisar\'ın tanıtımında önemli bir rol oynadığını söyledi. 36 ülkeden 80 sporcunun şampiyonada yarıştığını aktaran Çoban, \"2 yıl Türkiye Şampiyonası\'nı yaptıktan sonra dedik ki \'Artık biz Dünya Şampiyonası yapacak güçteyiz.\' Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile irtibata geçerek hazır olduğumuzu ifade ettik. FIM\'den yetkililer, uzman ve teknik heyet ilimize gelerek inceleme yaptı. Hastane ve otellerimizde incelemelerde bulundu. Ama en önemlisi pistimize baktı. Hepsine tam puan verdiler. 2018 Dünya Motokros Şampiyonası\'nın yapılmasına karar verdiler\" dedi. 20 ülkede gerçekleşen yarışın 18. ayağının hafta sonu Afyonkarahisar\'da yapıldığını hatırlatan Burhanettin Çoban, \"Bu şampiyonamıza dünya çapında tanınan ve bilinen 80\'e yakın sporcu katıldı. Bu yarışma 180 ülkeden canlı yayınla ve banttan olmak kaydıyla 2 ile 4 saat arasında yayın yapılarak her yere ulaştı. Ülkemizi de şampiyonayla tanıttık. Dolayısıyla biz bu yarışta aslında 180 ülkeye binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca insana ulaşmış olduk\" diye konuştu. \"DİĞER İLLERE ÖRNEK OLDUK\" Dünya Motokros Şampiyonası\'nın Afyonkarahisar\'da düzenlenmesinin diğer illere de örnek olduğunu vurgulayan Çoban, yarış parkurunun dünyanın en iyi parkuru olduğunu belirtti. Çoban, şunları söyledi: \"FIM yetkilileri motokros pistimizin dünyanın en iyi motokros pisti olduğunu onaylayıp, bize belgesini takdim etti ve levhasını da 2 Eylül 2018 tarihinde pistimize taktık. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünyada bine yakın motosiklet parkuru var ve lisanslı. Bizim parkurumuz dünyanın şu andaki en iyi parkurudur. FIM Avrupa Başkanı Wolfgang Srb ile son bir değerlendirme yaparken kendisi gelecek yıl da Dünya Şampiyonası\'na talip olduklarını söyledi. \'Daha güzelini yapacağız\' dediğimizde, \'Yapamazsınız\' dedi. Biz de \'Neden?\' dediğimizde \'Zaten en iyi sizsiniz\' dedi. Dolayısıyla \'Yapmanıza gerek yok anlamında söylüyorum\' dedi. Hiçbir sıkıntı yaşatmadan bu şampiyonayı gururla bitirdik. Artık Türkiye\'de Anadolu\'da bir il belediyesi bile TMF ile işbirliği halinde dünya şampiyonası yapabilir ve bunun en güzel şekilde başarabilir noktasını hem dünyaya hem de Türkiye\'ye göstermiş oldu. Bizim bu davranışımız inşallah tüm Türkiye\'ye örnek olur. Diğer federasyonlara örnek olur.\" \"HİÇBİR DESTEK VERİLMEDİ\" Başkan Çoban, şampiyonayla ilgili herhangi bir destek alamadıklarını da anlattı. Çoban, şöyle devam etti: \"Ben buradan ülkemizi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve tüm yetkililere sesleniyorum; İnanın bu tür yatırımlar, hizmetler ve şampiyonalar hem şehirlerimize ve hem ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. Bize destek verilirse -ki şu ana kadar hiçbir destek verilmedi- Bize destek verilirse her branşta dünya şampiyonalarını ilimizde yapabilecek ve bunu başarabilecek güçteyiz. Ama bir il belediyesinin imkanları bir şampiyonluğa yetiyor. 2019 yılında ve diğer yıllarda bunu yapacaksak hükümetimizin buna destek vermesi gerekiyor. İnşallah ciddi destekler verilirse hem ilimize hem ülkemizi dünyaya en güzel şekilde tanıtabiliriz. Bu vesileyle TMF\'ye ve belediye personelimize teşekkür ediyorum. Anlımızın akı ve başarıyla şampiyonadan mutlulukla çıkmış olduk.\" \"YETERLİ İZLEYİCİYE ULAŞMIŞTIR\" Afyonkarahisar\'da dünyanın en popüler 10 yarışından birinin düzenlendiğini vurgulayan Çoban, \"Tüm dünyada çok geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ancak ülkemizde bu işler biraz daha yavaş geliştiği için henüz tam anlamı ile izleyici kitlesine sahip olduğunu söyleyemeyiz. Avrupa\'da 300 Euro olan giriş biletlerini 100 TL yaptık. 3 konser ve 40\'a yakın etkinlik ilave ettik. Bu halde bile ücretli olması nedeniyle çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. İnsanımız bu tür şeylere para vererek gelmek istemiyor. Ama FIM\'de ücretsiz seyirci alınmasına şiddetle karşı çıkıyor. Fakat bu bir ilktir. Bana göre yeterli izleyiciye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu sporun yaygınlaşmaya başlamasıyla ilgi de aratacaktır. Bu pist alanında sadece dünya şampiyonası yapıp bırakmayacağız. TMF burada akademi kuracak ve burada sporcular yetişecek. Diğer Türkiye ve Balkan şampiyonaları burada yapılabilecek. Bu spor sayesinde sevenleri de artacak. Burada mühim olan dünyadaki spor kanallarında yayınlatmaktı. Bu başarıldı\" diye konuştu.