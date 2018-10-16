(Görüntülü) Afrin'den dönen komando er, baba ocağında davul zurnayla karşılandı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - ŞIRNAK\'ta vatani görevini yaparken, Suriye\'nin Halep ili Afrin ilçesindeki teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan komando er Berkan Şentürk (22), İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki baba ocağında davul zurnayla karşılandı.



Şırnak Akçay 6\'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrindeki vatani görevini tamamlayan komando er Berkan Şentürk, memleketi Ödemiş\'e döndü. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na da katılan Şentürk, babaevinin bulunduğu Emmioğlu Mahallesi 1\'inci Mercan Sokak Çıkmazı\'nda davul ve zurna çalınarak karşılandı, kurban kesildi. Şentürk, araçtan indikten sonra annesi Şennur ile babası Berkan Şentürk\'e sarılıp, özlem giderdi ardından selam durarak, tekmil verdi. Duygu dolu anlar yaşanırken, çevredekiler de alkışlarla Şentürk\'e destek verdi.



\'GURURLA YOLLADIM, GURURLA KARŞILIYORUM\'



Harmandalı ve Kerimoğlu zeybeği oynayarak, kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayan Berkan Şentürk, vatani görevinin 8 aylık bölümünü Afrin\'de geçirdiğini belirterek, \"Sınırlarımızda eli tetikte nöbet bekleyen, vatanımızın birliği, bütünlüğü için mücadele eden tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun; hepsine minnettarız. Allah hiçbirinin ayağını taşa değdirmesin. İnşallah, sağ salim sevdiklerine kavuşurlar\" diye konuştu.



Duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan anne Şennur Şentürk de \"Oğlumu gururla yolladım, gururla da karşılıyorum. Allah\'ıma binlerce şükür, sağ salim ona kavuştum. Tüm askerlerimizi Allah korusun\" dedi.



Baba Coşkun Şentürk ise \"Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum, bana \'Baba Suriye\'ye göreve gideceğiz\' dedi. Sonra aradığımda baktım; tanktan marşlar, türküler geliyor. \'Bu ses ne?\' diye sordum. \'Suriye\'ye nazar değmiş, kurşun dökmeye gidiyoruz\' diye karşılık verdi. Bu cevap karşısında bir kez daha oğlumla gurur duydum\" diye konuştu.



Karşılamaya katılanlara, daha sonra yemek ikram edildi.