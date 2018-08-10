(Görüntülü) Afganların evini basıp, 1 kişiyi öldüren 4 şüpheli tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, atık ve hurda toplayan Afganistan uyruklu 5 kişinin kaldığı eve silahlı saldırı düzenleyerek Atıkule Nare\'yi öldürüp, 4 arkadaşını yaralayan 4 şüpheli tutuklandı. Silahtarağa Mahallesi Fidanlık Sokak üzerinde önceki gün, ilçede \'çekçek\' tabir edilen arabalarla atık ve hurda toplayan Afganistan uyruklu 5 kişinin kaldığı eve, ellerinde tüfeklerle E.Z., O.Z., B.E. ve Afgan uyruklu M.B. girip, rastgele ateş açtı. Evde bulunan Afgan uyruklu Atıkule Nare, vücuduna isabet eden saçma ve mermilerle olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 arkadaşı yaralandı. Silahlı saldırganlar polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. \'ELLER HAVAYA\' DİYE BAĞIRMIŞLAR Şüpheliler E.Z. (20), O.Z. (15), B.E. (14) ve Afgan uyruklu M.B.\'nin (18) emniyette sorguları tamamlandı. Alınan ifadelerden, şüphelilerin eve girdikten sonra \'eller havaya\' diye bağırarak ateş ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden E.Z.\'nin asker olduğu ve izine geldiği birliğine teslim olmak üzereyken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece \'kasten öldürme ve gasp\' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Afgan uyruklu M.K.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi