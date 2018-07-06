(Görüntülü) Afgan ailenin yaşadığı ev yangında kül oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yedi kişilik Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı ev çıkan yangında ev küle döndü.



Yangın, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde Afgan uyruklu Ramazan Arab ve ailesinin kiracı olarak kaldıkları iki katlı evin giriş katında meydana geldi. 7 kişilik ailenin yemekte olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arka odada yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler tüm evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Ramazan Arab ile eşi, 4 çocuğu ve annesinin evde olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen Ramazan Arab\'ın annesi Shırın Arab (50) sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Shırın Arab\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangında oturdukları ev kül olan Afgan aile aynı mahallede oturan akrabalarına sığındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.