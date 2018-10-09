(Görüntülü) AFAD görevlisini paçasından yakalayınca kurtarılmış

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da eylül ayında yolcu otobüsünün devrildiği ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Furkan Erseçkin\'in (23) kurtarılma hikayesi, AFAD görevlilerinin hastaneye yaptığı sürpriz ziyarette ortaya çıktı. Otobüsün altında kalan ve çamura gömülen Erseçkin\'in, dışarda kalan koluyla AFAD görevlisini paçasından yakalayıp kendisini fark ettirdiği, sonrasında kurtarıldığı anlaşıldı.



Afyonkarahisar- Antalya yolunun Damlalı rampaları mevkisinde 18 Eylül\'de meydana gelen kazada, Antalya\'dan Eskişehir\'e giden yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe dahil 7 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar başta AFAD ve itfaiye olmak üzere bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Erseçkin ve Halil Arıkan (26) dışındakilerin tamamı tedavileri sonrası taburcu edildi.



PAÇASINDAN TUTUNCA FARK EDİLDİ



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi süren Furkan Erseçkin\'in kurtarılma hikayesi ise şaşkınlık yarattı. Kaza sonrası tonlarca ağırlıktaki otobüsün altında kalan Furkan Erseçkin\'in, paçasından tuttuğu AFAD görevlisi Süleyman Kiraz\'ın kendisini fark etmesi sonucu kurtarıldığı ortaya çıktı. Süleyman Kiraz ve diğer görevli Gürdal Kurtaran\'ın toprağı kazarak sıkıştığı yerden çıkardığı Furkan Erseçkin daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.



AFAD\'DAN SÜRPRİZ ZİYARET



Afyonkarahisar AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve beraberindeki arama kurtarma görevlileri, 21 gündür hastanede tedavi olan Furkan Erseçkin\'i ziyaret etti. Furkan Erseçkin, kendisini otobüs altından çıkaran AFAD görevlileri Süleyman Kiraz ve Gürdal Kurtaran ile diğer personeli görünce duygu dolu anlar yaşadı. Kiraz ve Kurtaran, Erseçkin\'i otobüsün altından nasıl çıkardıklarını anlattı. Furkan Erseçkin ise kazanın nasıl gerçekleştiğini aktarırken, gözyaşlarına hakim olamadı.



\'SİZ OLMASAYDINIZ BELKİ ÖLMÜŞTÜM\'



\"Sizlere hayatımı borçluyum. Allah razı olsun\" diyerek Kiraz ve Kurtaran\'a teşekkür eden Furkan Erseçkin, \"Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizler olmasaydınız belki ölmüştüm. Sizler beni gördünüz. Sizin paçanızdan tuttum. Benim yaşadığımı gördünüz. Beni çamurdan kazıyarak çıkardığınızı hatırlıyorum. Benim altımı kazarken elinizde bir şey vardı. Benim bir bacağım otobüsün altındaydı\" dedi.



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR



Furkan Erseçkin, kazayı anlatırken ağlamaya başlaması üzerine odada bulunan AFAD görevlileri ve aile yakınları da gözyaşlarını tutamadı. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve beraberindeki arama kurtarma ekibi, Erseçkin\'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak odadan ayrıldı. Buldan ve beraberindekiler aynı hastanede tedavi gören Halil Arıkan\'ı da odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.