(Görüntülü) Adnan Oktar'ın villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı (Bugün)

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar\'ın Kandilli’deki villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı. Villanın 3 ay önce ve bugün havadan çekilen fotoğrafları aradaki farkı ortaya koyuyor.





Yıkım ekipleri geçtiğimz perşembe villaya gelerek yıkıma başlamıştı. Geçen bir haftalık süre içinde kaçak yapıların büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. DHA tarafından havadan fotoğraflanan alanda sadece ana yapının kaldığı görülüyor. Bir iş makinesinin çalışmaya devam ettiği alanda kaçak yapılardan geriye moloz yığınları kaldı.