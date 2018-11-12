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(Görüntülü) Adıyaman'daki kaza anı kameralara yansıdı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Tuncan'ın (16) yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

12 Kasım 2018 12:31

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Tuncan\'ın (16) yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazay, akşam Yeni Mahalle, Müftülük Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet Güleş yönetimindeki 02 BK 009 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Tuncan\'a, ardından da yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Tuncan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tuncan\'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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