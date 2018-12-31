(Görüntülü) Adıyaman'da yem fabrikasında yangın

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bugün, öğleden sonra Karapınar Mahallesi\'ndeki Organize Sanayi Bölgesi\'nde Eyüp Yaldız\'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.