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(Görüntülü) Adıyaman'da maç sonrası sonrası arbede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'de Pazarspor ile evinde golsüz berabere kalan Adıyaman 1954 Spor futbolcularıyla taraftar arasında arbede yaşandı

13 Ekim 2018 23:56

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig\'de Pazarspor ile evinde golsüz berabere kalan Adıyaman 1954 Spor futbolcularıyla taraftar arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kavga sona erdi.

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'un 7\'nci haftasında, Adıyaman 1954 Spor, Adıyaman Atatürk Stadı\'nda Pazarspor karşılaştı. Golsüz biten maç sonrası Adıyaman 1954 kafilesi Kapcami Mahallesi\'ndeki kulüp binasına geldi. Burada bekleyen taraftar ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma, büyüyerek arbedeye dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından kavga sona erdi. Futbolcular ve yönetim, otobüsle polis eskortu eşliğinde Adıyaman 1954 Spor Tesisleri\'ne götürüldü.

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