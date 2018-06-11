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(Görüntülü) Adıyaman'da Kadir Gecesi camiler doldu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, Kadir Gecesi nedeniyle camiler dolup taştı

11 Haziran 2018 12:36

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, Kadir Gecesi nedeniyle camiler dolup taştı. Kentte orucunu tutan vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi\'nde vatandaşlar camilere akın etti. Çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi nedeniyle, başta Ulucami Cami ve kentte bulunan diğer camilerde namaz kılıp, dua etti. Camilerde yer bulamayanlar, cami bahçesinde ve çevresinde yerlere kilim sererek ibadet etti. İbadet etmek için camiye gelenlere jandarmanın kuruluşunun 179\'uncu yıldönümü nedeniyle askerler tarafından tatlı, su, lokum ve bisküvi ikram edildi.

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