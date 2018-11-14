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(Görüntülü) Adıyaman'da, İsrail'e tepki

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ANADOLU Gençlik Derneği Adıyaman şubesi üyeleri tarafından İsrail'e tepki gösterildi

14 Kasım 2018 21:21

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ANADOLU Gençlik Derneği Adıyaman şubesi üyeleri tarafından İsrail\'e tepki gösterildi. Akşam saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi 30 kişilik kalabalık, İsrail\'in Gazze\'ye ve Filistin\'e yönelik düzenlediği saldırıları kınadı. Protesto gösterisine katılanlar adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, \"İsrail, Gazze\'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. Siyonist İsrail, önceki akşam Han Yunus\'a düzenlediği saldırıyla 10\'a yakın Müslüman?ı şehit etti\" dedi. Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık dağıldı.

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