(Görüntülü) Adıyaman'da 3 bin kişiye lokma dağıtıldı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından 3 bin kişiye lokma dağıtıldı. Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı\'nda İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından hazırlanan çeşitli yemekler 3 bin kişiye dağıtıldı. Uzun kuyruğun oluşturduğu lokma etkinliğinde açılamada bulunan İmam Hüseyin Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Alagöz, Burada Hazreti Hüseyin\'in 40\'ı münasebetiyle Hazreti Hüseyin ve Kerbala şehitleri için ikramda bulunuyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri Aşure günü Kerbela\'da şehit edildikten sonra geride kalan çocuklar ve kadınlar esir edildi. Diyar diyar dolaştırılarak Şam\'a götürüldü ama halk bunların Ehlibeyt ailesi olduğunu öğrendikten sonra Yezide karşı tepki gösterdi ve Yezit onları serbest bırakmak zorunda kaldı. Bunlar Medine\'ye döneceklerdi ama yollarını Kerbelaya çevirdiler ve 40\'ncı günü İmam Hüseyin\'in kabrinin başına vardılar. Biz o münasebetle kendi kültürümüzde de olduğu için onlar için ihsan ve ikramda bulunuyoruz dedi.