(Görüntülü) Adebayor'dan 'EURO 2024' mesajı

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehirli yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na adaylık sürecine destek oldu.



TFF\'nin EURO 2024 adaylık süreci kampanyasında kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan videoda Türkiye ve İstanbul ile ilgili düşüncelerini paylaşan Adebayor, \"2017\'den beri, yeni bir kültürü öğrenme şansım oldu: Türk kültürü ve bundan dolayı çok mutluyum. Bu ligde oynuyorum ve tüm stadyumlarda bulundum. Trabzon, Kayseri, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve bizimkisi, hepsi yeni stadyumlar. Kebap benim için en güzel yemek tabii Afrika yemeğinden sonra. EURO 2024 için Türkiye\'ye gelme şansınız olursa; Bodrum, Antalya, İzmir gibi yerleri de görmelisiniz. Türkiye\'de her şey mevcut. Dağ, nehir, deniz\" ifadelerini kullanırken, Togolu futbolcu sözlerini TFF\'nin EURO 2024 sloganı olan \'Birlikte Paylaşalım\' sözünü söyleyerek tamamladı.