(Görüntülü) Adapazarı'nda kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolunun Keresteciler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce\'den Adapazarı istikametine giden Emin Kumaş idaresindeki 41 B 0909 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Bıçakçı idaresindeki 54 D 3672 plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobil çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartabilmek için dakikalarca uğraşırken, 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kavşaktan dönmeye çalışan otomobilde bulunan Hatice Bıçakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanırken, hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Bıçakçı\'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.