(Görüntülü) Adanaspor, Bolu'da kampa girdi

Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu\'da kampa başladı. İlk antrenmanına çıkan Çukurova ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, Biz 5 yabancıyla yola devam edeceğiz. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz. 4 tane daha yerli transfer yapacağız dedi.

Bolu\'da Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarına başlayan Adana ekibi, sabah 10.00\'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra istasyon çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışmasının ardından sona erdi.

Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan kamp çalışmalarıyla ilgili olarak, Bolu Türkiye?de kamp için mükemmel bir yer. Tesisler, ortam çok güzel. 25 kişi geldik. Adana çok sıcak olduğu için 3 kamp dönemi geçireceğiz. 33 gün toplamda buradayız. Tabi buna izinler de dahil olmak üzere. Göksu evlendiği için gelemedi, Magaini\'nin çocuğu oldu. O yüzden gelemedi. Bu sevinçli telaşlarımız da var. İnşallah onlar da bize uğur getirir. İyi bir kamp dönemi bekliyoruz. Çünkü geçen yıl Adanaspor ilk yarı ilk 5?in içerisindeydi ama ikinci yarı çok önemli bir düşüş yaşadı. Takım olarak zor günler geçirdi. Biz tekrar bu takımı ayağa kaldırmak için geldik. Hep beraber bunu başaracak bir potansiyelimiz var. Oyuncu grubu olarak önemli oyunculara sahibiz. Bu sene amacımız tekrardan yapılanıp, tekrar bu şampiyonluk yarışında var olabilmek. Önemli rakiplerimiz var. Gençlerbirliği, Osmanlı, Gazişehir, Bolu gibi Eskişehir gibi çok önemli rakiplerimiz var diye konuştu.

Arslan transfer planlarıyla ilgili olarak da, Rakiplerimize de saygı duyarak kendi gücümüzü de bilerek takıma oyuncular da alacağız. Takım karakteri ortaya çıksın diye önemli transferler düşünüyoruz. Önceliğimiz transferde de takıma sadece yetenek olarak değil karakter olarak da katkı yapacak oyuncular. İnşallah Türkiye?mizin en önemli bölgelerinden olan Çukurova Bölgesi Adanaspor?u Süper Lig?e çıkarabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şu an 6 yabancımız var. biz yabancı olarak 5 yabancı kullanacağız bu sene. Çünkü 5 yabancıyı tribüne gönderdiğimizde bu kulübe hem mali olarak yük geliyor hem de futbolcuların psikolojisi ve morali bozuluyor. Biz 5 yabancıyla yola devam edeceğiz. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz. 4 tane daha yerli transferi yapacağız. Mevkileri belli; bir tane sol bek alacağız, orta saha alacağız, sağ ön ve santraforla transferi kapatacağız şeklinde konuştu.