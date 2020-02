(Görüntülü) Adanalıların ciğerle kahvaltı tutkusu

Haber-KameraNuri PİR-Can ÇELİKADANA,(DHA)ADANA\'nın Seyhan ilçesindeki tarihi Büyüksaat çevresinde 100 yılı aşan süredir devam eden ciğer kebabı geleneği, tablacıların taze salata ve etleri hazırladığı \'zırh\' sesleriyle lezzet severleri kendisine çekmeye devam ediyor. Alışılmış kahvaltı ürünleri yerine çeşit çeşit salatalar, mezeler ve ciğer kebabıyla günü karşılamak isteyen çok sayıda Adanalı, günün ilk ışıklarını kebap mangalları başında tüten dumanlarla karşılıyor. \'MECBURMUŞUM GİBİ GELİYORUM\' 70 yaşındaki Ali Bozcak, yaklaşık 50 yıldır neredeyse her Pazar saat 05.00 civarında tarihi Büyüksaat çevresindeki eski Kuşpazarı\'nda güne ciğer yiyerek başladığını belirterek, İnsanlar buraya akın ediyor çünkü burada tüm malzemeler göz önünde, temiz ve leziz. Adana\'nın kültüründe uzun yıllardır bu var. Her hafta sonu buraya gelir, kahvaltımı yapar ve istirahate çekilirim. Sanki mecburmuşum gibi her hafta geliyorum dedi. GALİBA BİRAZ DELİYİZ Kanada vatandaşı Sesil Pop ise eşinin Adanalı olması nedeniyle kentteki ciğerle kahvaltı kültürüyle tanıştığını vurgulayarak şunları söyledi Adana sıcak, insanlar hoş ve hayattan zevk almayı biliyorlar. Bu saatte burada ciğer yiyoruz, galiba biraz deliyiz. Ciğerin lezzetini tatmaya geldik. Daha önce böyle bir kültürle karşılaşmadım, ilk defa yaşıyorum ama çok güzel. Özellikle yağmurlu bir havada bu kadar insanın buraya gelmesini beklemiyordum.