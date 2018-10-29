(Görüntülü) Adanalılar, Cumhuriyet için koştu

ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk?ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Adana Cumhuriyet Koşusu\'nda kent halkı bağımsızlığın destansı simgesi olan şanlı Türk Bayrağı\'nı gururla dalgalandırdı. Seyhan Nehri kıyısındaki Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru\'nda buluşan gelen binlerce Adanalı, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümünü oksijen ve kondisyon depolayarak kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin Adana Atletizm Spor Kulübü\'yle işbirliği içinde organize ettiği Adana Cumhuriyet Koşusu 10 kilometrelik profesyonel etap ve 4 kilometrelik halk koşusu şeklinde gerçekleştirildi. Seyhan Nehri?nin Yüreğir yakasında Adana Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü tarafından peyzaj sanatları ve çevre düzenlemeleriyle yeni çehre kazandırılan Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru?nda binlerce Adana bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ve Adana Atletizm Spor Kulübü yöneticilerinin katıldığı etkinlikte tüm sporculara Türk Bayrağı hediye edildi. Büyük bir heyecanla başlayan Adana Cumhuriyet Koşusu\'nda katılımcılar ellerinde vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi şanlı Türk Bayrağı dalgalandırarak koştu. 30-66 yaş ve üzeri 8 klasmanda yapılan koşuda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediye çekleri verildi.