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(Görüntülü) Adana'da yılın ilk bebeği Zeynep dünyaya geldi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da 2019 yılının ilk bebeği, Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek oldu

01 Ocak 2019 09:34

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da 2019 yılının ilk bebeği, Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeynep bebeğe Cumhuriyet Altın\'ı taktı. 

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, gün içerisinde dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Mahmut ve Mehmet Çelikcan bebek sahibi olan ailelere, geleneksel içecek olan kaynar ikram etti. Çelikcan daha sonra Şehir Hastanesi’nde 00:00’da dünyaya gelen Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebeğe Cumhuriyet Altın\'ı taktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelikcan, doğan bebeklerin kaderlerinin güzel olmasını temenni ederek, “İnşallah ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat olarak yetişirler” diye konuştu.

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