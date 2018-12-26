(Görüntülü) Adana'da sağanak; otogar su altında kaldı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı’nda bulunan peronlarda ve bekleme salonları da suyla doldu. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak nedeniyle kentte trafik de aksadı.