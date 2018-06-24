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(Görüntülü) Adana'da oy kullanma işlemi başladı

Nuri PİRADANA, (DHA) - ADANA'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde 975 okulda ve 5 bin 443 sandıkta saat 08

24 Haziran 2018 14:53

Nuri PİRADANA, (DHA) - ADANA\'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde 975 okulda ve 5 bin 443 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Yaşlı ve engelliler için görevliler tarafından kolaylıklar tanındı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Beyhan Demirtaş da oy vermek için geldikleri Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde sandık başında vatandaşlarla sıra bekledi. Eşiyle aynı anda oyunu sandığa atan Demirtaş, ?Memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm güvenlik kuvvetlerimiz görev başında, hiçbir problemimiz yok. Şimdiden Adana\'mıza ve Türkiye\'mize hayırlı olsunö dedi.

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